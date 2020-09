Lennon a la venta: subastan sus lentes y una cargada hoja de vida escolar

Una serie de objetos relacionados a la carrera de los Beatles se han puesto a la venta con ocasión de los 50 años desde la separación del grupo. Se trata de un lote que reúne desde objetos personales a fotografías, discos y afiches promocionales de la época firmados por los Fab Four.

Entre los artículos, subastados por la casa Sothebys’, destacan dos en particular. Por un lado, está un par de los famosos anteojos redondos Windsor usados por el músico, aunque no en público. Según la carta de autenticidad, en 1965 Lennon se los prestó a Dorothy “Dot”Jarlett, la ama de llaves de su mansión de Kenwood, para su hermano Tony quien iba a asistir a una fiesta de disfraces inspirada en las historias de la serie infantil Just William, que el músico admiraba.

Tras la fiesta, Dorothy se quedó con los lentes. Se trata de un modelo que data de los comienzos del siglo XX que aún se conserva en su estuche original de la casa comercial Alfred Hawes & Sons Ltd. El objeto es un hallazgo importante, pues si bien, Lennon era corto de vista desde su adolescencia, solo empezó a usar los anteojos Windsor en público desde el rodaje de la película How I won the war, en 1966. Anteriormente usaba lentes de contacto, mientras que en algunas fotos de sesiones de grabación se le ve con lentes de marco grueso, a lo Buddy Holly.

La postura inicial para subastar los lentes, es de 26.000 libras esterlinas, equivalente a unos 26.000.000 millones de pesos chilenos.

Otro artículo relacionado con los años de Lennon en Liverpool, es una hoja de vida extraída de los archivos del Quarry Bank High School, el lugar donde el músico estudió entre 1952 y 1957. Según el documento de autenticidad, fue hallado por un trabajador del laboratorio de química del instituto en 1982, cuando le pidieron tirar a la basura antiguas carpetas con viejos documentos. Cuando vio el apellido Lennon en una hoja, la rescató de la basura.

Se trata de un registro de las 22 detenciones de Lennon por mala conducta entre el 15 de marzo y el 18 de mayo de 1954. Un récord absoluto que confirma lo que han escrito sus biógrafos al respecto; era un escolar inquieto, indisciplinado y poco respetuoso con la autoridad, que acumuló tantas infracciones hasta ser expulsado.

En el registro figuran las causas del castigo en cada ocasión. "Ningún libro y muy ocioso “,” Continua conducta tonta en clase “,” Negación de una infracción cometida “,” tarde + completa ociosidad ", son algunas de ellas. La postura inicial para subastar la hoja es de 2.500 libras, equivalente a unos 2.500.000 millones de pesos.

Oros artículos disponibles en la subasta son unas cortinas amarillas del salón de la mansión de Lennon en Kenwood; un ejemplar de la primera edición del sencillo “Love me do” -el primero lanzado por el grupo en octubre de 1962-, firmado por los Fab Four; un reloj de pulsera Cartier que perteneció al mánager Brian Epstein, además de fotografías originales, afiches promocionales de la época, entre otros disponibles acá.

La subasta se realizará del 23 de septiembre al 1 de octubre en el sitio web de Sotheby’s.