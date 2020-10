Disney+ en Chile: lo que trae el nuevo streaming

Cada vez falta menos para la llegada de Disney+ a Latinoamérica. La plataforma de streaming del imperio creado por Walt Disney a finales de la década del 20′, hará su debut en la región el 17 de noviembre, tanto con sus historias clásicas, como producciones originales.

A poco más de un mes de su esperado estreno, Disney+ adelantó algunas de sus novedades e información relevante previo a ingresar a la competencia con Netflix, Amazon y HBO, entre otras plataformas activas en Latinoamérica.

Con un total acumulado de 60.5 millones de suscriptores a nivel mundial -sin la totalidad de los países con acceso a esta-, una vez vigente su puesta en marcha, Disney+ será la única plataforma de streaming donde se estrenarán y encontrarán todos los contenidos exclusivos y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographics con acceso ilimitado y perpetuo para sus suscriptores.

A esto se suma que desde el 30 de septiembre de 2020 en adelante, Disney+ tendrá la disponibilidad perpetua y exclusiva de las historias de The Walt Disney Company. De esta forma, el único modo de acceder a todas las películas de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars será en cines y en Disney+.

Sobre Mulán, la cinta live action estrenada este año a través de Disney+, detallaron que estará disponible en Latinoamérica a partir del 4 de diciembre.

Contenidos Originales

Marvel

Algunas de las nuevas historias que llegarán en estreno simultáneo con EE.UU. actualmente programados entre 2020 y 2021 son Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki. También el Proyecto Héroes de Marvel, un programa que celebra a niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades.

Star Wars

La primera temporada completa de The Mandalorian -protagonizada por Pedro Pascal y “Baby Yoda”- y la segunda, que estrenará en simultáneo con EE.UU.; a lo que se suma Disney Gallery: The Mandalorian y Star Wars: The Clone Wars.

Disney

Películas que The Walt Disney Studios ha creado exclusivamente para la plataforma, como La dama y el vagabundo, Noelle y Togo. También, con el espíritu que caracteriza a las producciones de Disney Channel, llegarán High School Musical: El Musical: La Serie, Sociedad Secreta de Hijos Reales, Phineas y Ferb The Movie. Así como el documental The Imagineering Story.

Pixar

Nuevas series de formato corto como Pixar en la vida real y las colecciones completas de los cortometrajes animados SparkShorts y Forky Pregunta.

National Geographic

La serie original The Right Stuff es una adaptación del bestseller homónimo de Tom Wolfe que relata en el género no-ficción los primeros días del programa espacial de EE.UU.

Bonus

Hamilton, el renombrado musical de Lin-Manuel Mirando, fue filmado y publicado en formato largometraje, creando una cinta que transportará a la audiencia al mundo del espectáculo de Broadway.

The Mandalorian

Historias clásicas de Disney

Marvel

Todas las películas producidas por Marvel Studios y distribuidas por The Walt Disney Studios que forman parte del “MCU” (Universo Cinematográfico de Marvel) desde Iron Man (2008) hasta Avengers: End Game (2019). Algunas de las series de televisión clásicas de Marvel desde 1979 hasta la actualidad, incluidas X-Men, El Hombre Araña y Marvel’s Runaways.

Star Wars

La saga completa de Skywalker, desde su primer lanzamiento en 1977 hasta su culminación en 2019, además de los títulos estrenados en cine, como Rogue One y Solo.

Disney

Clásicos animados de Walt Disney Signature Collection, de Walt Disney Animation Studios, creados por o inspirados en la imaginación y el legado de Walt Disney, entre ellas Blanca Nieves y los siete enanitos, La bella y la bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, La dama y el vagabundo, Peter Pan, La Sirenita, La Cenicienta, y más. Los más recientes éxitos de Disney en live-action, como: Aladín, El libro de la selva, El Rey León, La bella y la bestia, La Cenicienta, entre otros. Las series más icónicas de Disney Channel como Hannah Montana, Zack y Cody: Gemelos en acción, Kim Possible, La Casa de Mickey Mouse, PJ Masks: Héroes en Pijamas y Capitán Jake y los piratas del país de Nunca Jamás; además de las películas originales de Disney Channel preferidas de una generación, incluyendo High School Musical, Camp Rock y Descendientes.

Pixar

La colección completa de las innovadoras películas de Pixar Animation Studios, como Toy Story, Intensa-mente, Coco, Wall-E, Up: una aventura de altura, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y Valiente, así como todos los recordados cortometrajes cinematográficos de Pixar, entre ellos Bao y Sanjay - El Súper Equipo.

National Geographic

Asombrosas aventuras de National Geographic, incluyendo las series documentales One Strange Rock, Origins: The Journey of the Human Kind, Jane Goodall: The Hope, Before the Flood, Free Solo y programas producidos en América Latina, como La ciencia de lo absurdo.

Bonus

El repertorio íntegro de episodios de exitosas series de producción local de Disney que se incorporará paulatinamente a Disney+, como Violetta, Soy Luna, Bia, O11CE, Juacas, Peter Punk, Jungle Nest, Highway: Rodando la Aventura, Cuando Toca la Campana y Art Attack, Nivis, amigos de otro mundo, Junior Express, La Florería de Bárbara, La Casa de Disney Junior, Morko y Mal, El Jardín de Clarilú, Playground y Playhouse Disney.