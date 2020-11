Disney+ lanza oferta especial de suscripción anual en Chile

La plataforma de streaming del gigante Disney estará disponible en la región y particularmente en Chile a contar del próximo martes 17 de noviembre.

A partir de esa fecha, los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic solo estarán disponibles en la nueva plataforma de streaming.

En Latinoamérica, las nuevas historias de Marvel Studios -que llegarán en estreno simultáneo con EE.UU.- como Falcon y el Soldado del Invierno, que reúne a Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / El Soldado del Invierno (Sebastian Stan) después de los eventos de Avengers: End Game, en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia; se suman a WandaVision, la serie de comedia que combina el estilo de comedias clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Los ocho episodios que componen la primera temporada de The Mandalorian, la serie épica de la saga Star Wars y que cuenta con Jon Favreau como showrunner y con Pedro Pascal como Mando. A su vez, la segunda temporada será estrenada al mismo tiempo que en EE.UU. También, los fanáticos de Star Wars podrán ver en noviembre Disney Gallery: The Mandalorian, una serie documental que explora el detrás de escena de la serie a través de entrevistas, imágenes exclusivas y mesas redondas con los involucrados en el proyecto. Además, Star Wars: The Clone Wars, la serie animada ganadora de un premio Emmy regresa para su épica conclusión en Disney+.

The Mandalorian

De las producciones de Disney Channel llegarán High School Musical: El Musical, una nueva serie que sigue los días de los estudiantes de East High, quienes se preparan para presentar un musical. La serie está llena de meta-referencias de la franquicia original de Disney Channel; y Sociedad Secreta de Hijos Reales, una emocionante película que combina el encanto de la realeza con las aventuras llenas de acción de los superhéroes en entrenamiento, de la directora Anna Mastro y basada en una historia de Alex Litvak, Andrew Green y Austin Winsberg.

La serie original de National Geographic The Right Stuff, una adaptación del bestseller homónimo de Tom Wolfe que relata en el género “no-ficción” los primeros días del programa espacial de EE. UU., producida para National Geographic por Appian Way (la productora de Leonardo Di Caprio) y Warner Horizon Scripted Television, con la producción ejecutiva de Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson y Mark Lafferty (Castle Rock, Halt and Catch Fire), quien también es showrunner.

Suscripción anual

Solo por tiempo limitado, hasta el 17 de noviembre —fecha en que inicia transmisiones en la región—, Disney+ ofrece un precio especial para suscribirse a lo mejor de los catálogos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar.

La oferta para Chile tiene un valor de CLP 54.900, que serán renovados el 17 de noviembre de 2021, a menos que canceles antes de esa fecha.

