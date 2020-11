Chico conoce a chica y no tienen sexo: llega una Cuando Harry Conoció a Sally para tiempos millennials

Parte de una cálida recepción al filme, el crítico de Los Angeles Times Gary Goldstein la llamó a inicios de este año “una comedia romántica dulce, divertida y completamente acertada que es una especie de versión bi-curiosa de Cuando Harry conoció a Sally para los millennials, o para cualquier otra persona que busque diversión inteligente y divertida”.

James Sweeney, director del filme aludido, admite –a través de una videollamada en la que participa Culto– su admiración por la película con Billy Crystal y Meg Ryan, “así que me siento honrado de que me pongan en la misma frase con ella”. Pero marca un punto: “(La mía) no es una historia sobre la bi-curiosidad, pero entiendo la frase que él estaba buscando”.

Creada a lo largo de seis años, en que la obtención del presupuesto reconoce que fue una dificultad, su primera película como director y protagonista, Tal para cual (Straight up, estreno hoy a las 22 horas por TNT), reúne a Todd, un chico que se niega a la idea de que es gay, y Rory, una chica que aspira a ser actriz y lidia con sus inseguridades. Juntos se vinculan y mantienen una relación de pareja pero sin sexo, circulando por los dilemas de la generación que hoy está cerca o sobrepasa los 30 y tantos.

“Creo que estaba interesado en explorar la naturaleza del amor”, precisa Sweeney. “No quiero hablar en nombre de todas las culturas del mundo, pero definitivamente en Estados Unidos tenemos este tipo de noción occidental de lo que constituye el amor romántico, esta idea de las almas gemelas, que tiene que completarte física, sexual, intelectual y emocionalmente, de todas estas diferentes formas”.

“Un chico gay conoce a una chica heterosexual es conciso, pero no refleja los matices y complejidades de su sexualidad y la relación”, agrega sobre la pareja protagónica, interpretada por él y por la actriz Katie Findlay (How to get away with murder). “Todd y Rory son muy compatibles entre sí, y cuando se conocen están en la misma página en términos de sus prioridades personales”.

Sweeney, un “asiático-estadounidense, birracial, que es abiertamente queer”, señala que creó este personaje para sí mismo. “Las personas que se parecen a mí y se comportan como yo no están interpretando papeles protagónicos con mucha frecuencia y yo no estaba siendo escogido en ningún papel antes de esto”, indica, junto con detallar que durante el proceso de financiamiento existieron “preocupaciones acerca de mí como director y actor, y a que yo no tenía créditos previos”.

Signo de los nuevos aires que parecen correr en Hollywood, su filme llegó a Estados Unidos cerca de la fecha de estreno en Netflix de la película The half of it, de la directora Alice Wu, un título que indaga en zonas parecidas del amor, la amistad y la identidad sexual. “Es una coincidencia, no conspiramos para que nuestras películas se estrenen en momentos similares”, dice Sweeney con una sonrisa.

“Noté tendencias en el cine y vi voces mucho más diversas tanto delante como detrás de la cámara, y creo que eso es realmente genial. Y creo que por mucho que esta película (Tal para cual) se sintiera como si nadie estuviera pidiendo que se hiciera (…) Creo que tal vez llamó la atención porque es una nueva versión de una historia familiar”, finaliza.