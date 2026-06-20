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    Fue encontrada junto a su mascota: equipos de emergencia localizan a mujer perdida en Quellón

    Se encontraba consciente pero con síntimas de hiportermia, y ya fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego de cinco días de búsqueda fue localizada con vida una mujer que se encontraba extraviada en la comuna Quellón, ubicada en la provincia de Chiloé de la Región de Los Lagos.

    Las labores de rastreo y el despliegue coordinado de diferentes equipos de emergencias se realizaron en condiciones exigentes y complejas, según detalló el capitán Sebastián Undurraga de la Sexta Comisaría de la comuna mencionada. Los operativos incluyeron diferentes movilizaciones de recursos logísticos y humanos para el recorrido de los puntos del área de interés.

    A medida que avanzaban los días, las posibilidades de hallar a la mujer en buenas condiciones eran cada vez menores. No obstante, durante el jueves la encontraron en el sector de Quilen, acompañada por su perro. Estaba consciente, pero presentaba síntomas de hipotermia tras su prolongada exposición a bajas temperaturas.

    De esta forma, se activaron protocolos de auxilio y contención, con una primera asistencia en el sitio y el posterior traslado de la mujer hacia un centro asistencial, para evaluar su condición y entregarle atención médica.

    Fue encontrada junto a su mascota: equipos de emergencia localizan a mujer perdida en Quellón

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