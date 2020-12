Publican adelanto de The Beatles: Get Back, un alegre documental de los últimos meses de la banda

Da la sensación de que se trata de una confesión íntima: el cineasta Peter Jackson está en su sala de edición de Nueva Zelanda, con una camisa a cuadros y le habla a una cámara que se sacude levemente. “Hola a todos”, empieza a hablar el director de El Señor de los Anillos, quien explica que el plan inicial era estrenar la película en septiembre del 2020 pero, como ha sido la tendencia este año, la pandemia alteró los plazos.

El realizador se refiere al esperado documental The Beatles: Get Back. Desde tierras neozelandesas, Jackson dice que ahora que “nuestro país ha eliminado en gran medida el virus, pudimos regresar a la sala de montaje y continuar con la edición que estamos haciendo”.

Según relató el cineasta, el proceso de edición está a mitad de camino. Y es que The Beatles: Get back reúne y selecciona 56 horas de material audiovisual nunca antes publicado de la banda británica. “Y es algo realmente genial”, declara Jackson sobre el filme que se estrenará en 2021. “Pensamos que era un buen momento para darte un pequeño adelanto de lo que hemos hecho; estamos trabajando en el tipo de vibra y la energía que va a tener la película”.

The Beatles: Get back

Jackson explica que los cuatro minutos de montaje que mostrará no es un tráiler ni una secuencia de lo que será The Beatles: Get back, en realidad “es como un montaje de momentos que extrajimos a lo largo de las 56 horas de metraje que tenemos”, dice. “Y te da una idea del espíritu de la película que estamos haciendo”, dijo.

“Ojalá te ponga una sonrisa en estos tiempos bastante sombríos en los que estamos”, concluye el cineasta. Y luego puso a correr el adelanto:

Aparentemente, The Beatles: Get back será una alegre contranarrativa que relatará el último periodo de la banda británica antes de su separación en 1970. En el adelanto aparecen los cuatro integrantes en las sesiones de grabación, tocando, bromeando y riéndose: Paul McCartney y John Lennon cantan sin separar los dientes, Yoko Ono escucha cómo ensayan los músicos, Ringo Starr hace malabares con las baquetas y George Harrison mueve sus manos como un director de ópera. La secuencia de tomas jocosas, acompañadas de imágenes del famoso “concierto en la azotea”, transcurren mientras suena la canción “Get back”.