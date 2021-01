Festival de Música Portillo: directora Alejandra Urrutia convoca a Marina Mahler y Kent Nagano

Eran 130 instrumentistas y 300 coristas, entre profesionales y aficionados ensayando, en la Estación Mapocho, la Segunda Sinfonía, Resurrección, de Gustav Mahler, para el segundo Concierto por la Hermandad que organizó la directora chilena Alejandra Urrutia, el año pasado.

Al ensayo llegó el físico Francisco Bricio, quien además es vicepresidente de la Fundación Mahler de Viena. Impresionado, le mandó un video de lo que sucedía a la presidenta de la fundación y nieta del célebre compositor, Marina Mahler. Ella lo recuerda vívidamente, según cuenta a La Tercera.

“Era increíble; estaban en una estación de trenes y toda la gente lloraba. De eso se trata la música, eso es lo que el arte puede lograr”, comenta Marina Mahler. “Estaban haciendo algo que encaja perfectamente con el concepto de nuestra fundación, que es Mahler Beyond. Queremos conmover a todas las personas para que podamos ser lo mejor de nosotros mismos”, agrega.

Coincide la directora Alejandra Urrutia. “Marina Mahler es una mujer tremendamente visionaria, encantadora. Me siento como si fuera de su familia, pues es muy cercana, pero además siento que compartimos los mismos valores. Un concierto es algo que cambia la vida, y de eso se trata Mahler, es un gran humanista que nos hace comprender acerca del universo, la naturaleza y los desafíos que tenemos como seres humanos, en el sentido de que queremos transformar el mundo”.

Marina Mahler, nieta del compositor.

Es por ello que en uno de los proyectos que desarrolla en paralelo a la titularidad de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago, Urrutia decidió invitar a Marina Mahler al III Festival Portillo, que este año se realizará en forma remota, debido a la pandemia. La jornada del sábado 23 se dedicará al genio bohemio; a las 10.30 h el musicólogo Morten Solvik dictará una charla, y a las 18.00 h habrá una conversación con Marina Mahler.

La presidenta de la Fundación Mahler celebra el trabajo de Urrutia. “Lo que hace es muy especial; en este festival y la academia surgirán ideas y proyectos”, dice.

Consciente de que la música de su abuelo se programa constantemente en el mundo, decidió asumir su legado de otra manera. “Desde que tengo recuerdos, la gente se acercaba a mí muy emocionada porque yo era la nieta de este hombre asombroso. Al mismo tiempo, la música de Mahler es muy transformadora, así que siento una responsabilidad con esto. Decidí llegar lo más lejos posible, alcanzar a la gente que no conoce la música y que quizás nunca ha ido a una sala de conciertos, porque no es parte de su cultura o no tiene dinero. Me gusta la idea de que haya conciertos accesibles para muchas más personas, porque ser parte de una audiencia es una celebración extraordinaria que te puede sacar de ti mismo, algo que necesitamos cada vez más”, asegura.

Colaboradora de estrellas como Claudio Abbado, Marina Mahler organiza con Jonathan Nott el Concurso de dirección Mahler, que le ha abierto camino a batutas hoy tan famosas como Gustavo Dudamel. Pero también se enfoca en proyectos holísticos y simbólicos, segura de que la música de Mahler “puede inspirar a las personas para que comiencen a actuar y a vivir de una manera distinta”.

Así acaba de lanzar con su fundación el proyecto La Canción de la Tierra. “Si la gente ama a Mahler debe saber que para él la naturaleza era lo más importante del mundo”, explica. Marina Mahler detalla que “la Tierra misma canta, y queremos llevar este concepto a cada ser humano del planeta, y que niños y adultos lo hagan propio y lo expresen en videos, canto, danza, de cualquier manera, y que surjan cientos, miles de canciones para la Tierra, y que suenen muy fuerte, para despertar la conciencia de mucha gente respecto de nuestra falta de respeto por el mundo natural, que estamos destruyendo lenta y definitivamente”.

Encuentros en streaming

Debido a la pandemia, el 3er Festival Portillo se realizará desde el miércoles 20 a domingo 24 de enero en forma remota. Decenas de jóvenes músicos estudiarán becados con connotados profesores.

También habrá programación gratuita y para todo público, en portillofestival.com. Cada día, a las 19.00 h se transmitirán registros de conciertos de ediciones anteriores, y en la clausura, el domingo 24, se estrenará la Suite Portillo, de Carlos Zamora, que fue grabada en confinamiento.

El director americano de origen japonés Kent Nagano.

Alejandra Urrutia explica que le sacarán provecho al formato virtual: “Como siempre es importante agrandar nuestro mundo, agregamos conversaciones con personas de otros ámbitos. Todos los días vamos a unir la música con otra área a las cuatro de la tarde. El miércoles 20 vamos a tener al neurocientífico Charles Limb, quien va a hablar de ciencia y música, el jueves 21 contaremos con Pepe Olmedo, un gran médico que se enfoca en el Alzheimer, y el viernes 22 el físico teórico Andrés Gomberoff se referirá a la música y el cosmos”.

También habrá conversaciones con figuras vinculadas a teatros, a las 17.00 h. El célebre director Kent Nagano, director de la Ópera Estatal de Hamburgo, estará el miércoles 20, y al día siguiente se contará con el violista chileno Roberto Díaz, presidente del Curtis Institute. Otros invitados serán el manager Martin Campbell-White, la mezzosoprano Luciana Mancini y Arthur Nestrovski y Carmen Gloria Larenas, directores de la Sinfónica del Estado de Sao Paulo y del Municipal de Santiago, respectivamente.

“La meta es que sea un festival holístico. Revisaremos cosas que permitirán que los jóvenes y el público general aprecien que la forma en que vivimos repercute en todo lo que hacemos”, cierra Alejandra Urrutia.