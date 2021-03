U2 abre sus archivos y emitirá históricos shows por YouTube

U2 es una banda de excelentes discos, representativos al menos de las dos últimas décadas del siglo XX, pero su esplendor no sólo se remite al trabajo en estudio. Cualquiera que los haya visto alguna vez en vivo sabe que sus shows son un trabajo que entrelaza detalle, espectacularidad y emoción, convirtiendo también el escenario en su hábitat natural.

Quizás por lo mismo -y también por lo imposible que es desde hace un año montar un recital masivo en cualquier latitud del planeta-, los irlandeses han decidido liberar vía YouTube por primera vez algunos de los conciertos más memorables de su trayectoria.

Y el ejercicio no sólo será observando por el espejo retrovisor: cada cita estará antecedida por un artista actual, una suerte de telonero virtual que amenizará la previa a la emisión de cada instancia.

El primero se transmitirá mañana 17 de marzo: se trata de U2 Go Home: Live From Slane Castle, que celebra el regreso de la banda al legendario lugar de conciertos de su país natal el 1 de septiembre de 2001 para su primera actuación a orillas del río Boyne en más de 20 años. Y en la previa, el cantautor Dermot Kennedy abrirá el espectáculo con una actuación en solitario grabada la semana pasada en Los Angeles.

El 25 de marzo se puede sintonizar U2: Live At Red Rocks, efectuado originalmente el 5 de junio de 1983 en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado, Estados Unidos, en el War Tour del conjunto, en sus inicios como un colectivo adscrito al pop, el rock de guitarras y el discurso político. Y otra banda de Dublín, Fontaines D.C. abrirá el evento con una actuación grabada en su ciudad natal el año pasado.

El PopMart Tour irrumpió en la Ciudad de México en diciembre de 1997 para un concierto memorable en el Estadio Foro Sol, el que se podrá ver el 1 de abril. Esta vez contará con el show de la destacada cantautora mexicana Carla Morrison. Se trata por lo demás de la misma gira que un par de meses después, en febrero de 1998, marcó la primera vez del cuarteto en Santiago, en un recordado encuentro en el Estadio Nacional.

Mucho tiempo después, en diciembre de 2015, U2 regresó a París menos de un mes después de los ataques terroristas del 13 de noviembre en la ciudad, para dos espectáculos reprogramados. iNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris marcó la actuación final de la gira, una velada inolvidable que incluyó una emotiva actuación de Patti Smith para el clásico People Have The Power. El 10 de abril, YouTube transmitirá por primera vez el recital, con la banda francesa Feu! Chatterton como teloneros.