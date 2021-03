He’s All That: Netflix actualiza un éxito de la comedia de los 90 con una tiktoker como protagonista

En la recordada comedia She’s all that (1999) dos amigos apostaban por conseguir que la chica menos popular del lugar en que estudiaban fuera seleccionada como reina del baile. En la versión 2021 de la historia que en su momento protagonizaron Freddie Prinze Jr. y Rachael Leigh Cook, los papeles se intercambian y una adolescente influencer escogerá al mayor nerd del instituto para convertirlo en “prom king”.

La producción She's all that, de 1999.

Según detalla el portal Deadline, la compra de los derechos de la película involucró una cifra aproximada a los US$20 millones y en la renovación de su elenco destaca la participación de Addison Rae, una famosa tiktoker estadounidense que tendrá el papel protagónico. Además, el remake -bautizado como He’s all that- suma el actor Tanner Buchanan (el hijo de Johnny Lawrence en Cobra Kai) y a la misma Rachel Leigh Cook, quien tuvo el rol principal en la primera película.

La dirección estará a cargo de Mark Waters, quien anteriormente trabajó en Un viernes de locos (2003) y Chicas pesadas (2004). y parte del equipo de He’s all that estará conformado por realizadores que estuvieron en el filme original, como el guionista R. Lee Fleming Jr y los productores Jennifer Gilbot y Andrew Panay.

El fichaje de Addison Rae -quien cuenta con más de 78 millones de seguidores en Tiktok- no es sólo uno de los principales atractivos para las nuevas audiencias. También explicaría la mera existencia del proyecto. “Es una de las razones clave por las que el remake despegó”, detallaron los productores, agregando que “con la participación de Rae, Tiktok también se sumó a respaldar el proyecto”.

“Tengo la oportunidad de hacer mi debut como actriz en He’s all that, que es un remake de una de mis películas favoritas de todos los tiempos (...) Estoy muy agradecida de las oportunidades que se me están presentando y ninguna de ellas hubiera sido posible sin cada uno de ustedes”, decía el post de Rae compartido en septiembre en su Instagram.

A través de las redes sociales de Netflix tanto en Tiktok como en Instagram, compartieron algunas imágenes exclusivas de la película y agregaron que su estreno llegará muy pronto.

Por su parte, el personaje interpretado por la figura de internet se inspira en el rol que originalmente encarnó Freddie Prinze Jr. (Zack Siler), pero en su versión femenina, al igual que Rae, es una influencer. Así los realizadores buscan dar forma a una adaptación contemporánea, aludiendo a las redes sociales y las plataformas digitales.

He's all that, ahora parte de Netflix.

A pesar de que a She‘s all that se le cataloga como la película original, esta fue una versión moderna de la obra de teatro Pigmalión (1913), escrita por George Bernard Shaw. En esa producción, la premisa giraba en torno a un profesor de fonética que le apuesta a su amigo ser capaz de transformar a una florista en “dama”, en un plazo máximo de seis meses.

Si bien aún no hay fecha para su estreno, se espera que He’s all that salga a finales de este año por Netflix.