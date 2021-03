A los 50 años muere el escritor argentino Carlos Busqued

La noticia literaria de la tarde llegó desde Argentina. A los 50 años falleció el escritor argentino Carlos Busqued. Según confirmó el sitio Infobae, su deceso se debió a un accidente doméstico.

A su vez, según el diario Clarín, el escritor fue encontrado sin vida, desvanecido en un pasillo de su casa, sin signos de violencia, cerca de una escalera donde solía hacer ejercicio.

Busqued se anotó con solo dos libros en la literatura trasandina, pero le bastaron para ser uno de los nombres clave dentro de los nuevos autores. Bajo este sol tremendo, publicada en 2009 por Anagrama, y fue semifinalista del Premio Herralde de Novela de ese año. Y Magnetizado, también publicada en la casa catalana, en 2018. Tanto fue el impacto de su obra, que la primera fue llevada al cine por el director Adrián Caetano.

“Yo me la quería sacar, tenía todo un clima a sacar de adentro. No era que “quería escribir una novela”: en un sentido, entendía que la novela era una manera de exportar un clima de adentro. El primer nombre que tuvo en abstracto esa novela, sin haberla empezado a escribir, era Los condenados. No era un esfuerzo literario, era un esfuerzo más grande. Y aparte, mi intención al escribir un libro, por una cuestión de que valga la pena el esfuerzo... Está tan lleno de libros que no aportan una mierda y que son sólo una expresión de tu necesidad de expresarte, que yo la tengo, digamos, no condeno esa necesidad, pero con sólo expresarte lo que hacés es agregar más ruido a lo que hay. Y de lo que a mí me ha impresionado como lector, quince o veinte libros, yo quiero dar eso”; dijo sobre esa primera novela en una entrevista con el sitio especializado Eterna Cadencia, en 2018.

En cuanto a la segunda, pasó más de dos años visitando en la cárcel a un asesino serial, con el fin de entender el recorrido en que dio muerte a cuatro taxistas porteños, en septiembre de 1982.

Sobre sus influencias, Busqued citaba a autores estadounidenses clásicos del “realismo sucio”. “A sangre fría, cosas de Carver, cosas de Bukowski. Con un poquito más de vergüenza podría decir Crónicas marcianas de Bradbury. Hay dos o tres cosas más suyas pero ese libro está al nivel de Playa terminal para mí. Es más amable, más alegre, pero ese libro es hermoso. Crash, de Ballard. Son libros que me modificaron, me hicieron mal de alguna manera, me pusieron en otro lado”.

Pero no solo fue escritor, también produjo programas de radio: Vidas Ejemplares, El otoño en Pekín y Prisionero del Planeta Infierno. También colaboró en la revista El Ojo con Dientes y en el último número de Cerdos y Peces.