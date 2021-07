De Alejandro Sieveking a Gastón Salgado: los protagonistas de los cortometrajes de Sanfic 2021

La 17° edición de Sanfic sigue detallando sus coordenadas de cara a su inicio, en agosto. Luego de anunciar las nueve películas que conforman la Competencia de Cine Chileno, este lunes el certamen informó qué títulos integran la Competencia Cortometraje Talento Nacional.

Son un total de 21 filmes los que fueron confirmados esta mañana, 13 en calidad de estrenos mundiales, seis como estrenos latinoamericanos y dos estrenos nacionales. Todos se verán en formato digital y gratuito para todo Chile entre el 15 y 22 de agosto, la modalidad que repite el festival presentado por Fundación CorpArtes e Itaú, y producido por Storyboard Media.

“En esta nueva edición digital del festival, queremos seguir acompañándolos a lo largo de Chile con lo mejor de la cultura y las artes para todos. Los 21 cortometrajes que se presentarán en la Competencia nos permiten justamente conectar y crear vínculos con las diversas realidades, reflexiones e imaginarios que plasman las y los directores nacionales a través de sus obras más recientes, quienes además buscan levantar nuevas temáticas y miradas en nuestro país”, señala en un comunicado de prensa Francisca Florenzano, Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes.

Pulento, corto de Eduardo Villalobos.

La selección de cortometrajes incluye filmes dirigidos por Pablo Berthelon, Néstor Cantillana y Patricio Valladares, así como interpretaciones de Alejandro Sieveking, Loreto Valenzuela, Alejandro Goic, Gabriela Arancibia, Nathalia Aragonese, Gastón Salgado, Norma Ortiz, Francisco Pérez-Bannen, Manuela Oyarzún, Felipe Contreras, Eduardo Barril, Ximena Rivas, entre otros.

“Tuvimos la oportunidad de visualizar una enorme cantidad de producciones nacionales este año y finalmente nos quedamos con esta selección de 21 trabajos. Son películas con distintos puntos de vista creadas por cineastas capaces de narrar historias potentes y novedosas en todas sus líneas. Si bien es cierto tienen una excelente factura y calidad artística, tienen también la capacidad de entretenernos y hacernos reflexionar sobre una amplia diversidad de temas producto del buen manejo de sus relatos que empatizan con las audiencias”, plantea Carlos Núñez, Director Artístico de Sanfic.

Aquí, los 21 títulos confirmados:

Breve historia de amor y un par de canciones

El director Pablo Berthelon (Rosita: La favorita del Tercer Reich) escoge una tienda de vinilos como el lugar de encuentro de Simón y Rosa, quienes establecen una evidente conexión a través de la música que escuchan, lo que develará un secreto que los une a ambos.

Breve historia de amor y un par de canciones, de Pablo Berthelon.

Igor

El actor y director Néstor Cantillana se adentra en la historia de un exiliado en Suecia, de 68 años, con depresión.

El borde de las sombras

El realizador Diego Fierro (Tan viejo como la tierra) cuenta la historia de una familia conformada solo por mujeres que se enfrenta a una escabrosa revelación.

Mti

Mauricio Corco retrata la vida de un inmigrante haitiano en Chile que después de años ahorrando decide regresar a Haití junto a su familia, sin embargo, sus planes se ven truncados tras el robo de su dinero

No es ella

El actor y director Samuel González filma la historia de una pareja a distancia que está dividida entre Chile y Cuba.

No es ella, de Samuel González.

En la playa

El corto del director Maximiliano Scheleff sigue un viaje a la playa en el que su protagonista deberá resolverse a sí misma antes de enfrentar sus problemas con los demás.

La sorpresa

Ópera prima de las directoras Antonieta Díaz y Emilia Rodríguez-Cano sobre dos hermanas que están en un cumpleaños familiar y se ven enfrentadas cuando una de ellas decide invitar a su padre.

Weona loca

La directora Irene Mercadal sigue a Camila, quien convoca a sus compañeros de liceo a sumarse a las protestas estudiantiles, pero no todo sale como esperaba.

Actitud

Último trabajo protagonizado en vida por Alejandro Sieveking, el filme retrata la historia de un pintor de 88 años que vive en una casa de ancianos y recibe una propuesta para pintar sobre la abolición de la pena de muerte. Dirigido por Pedro Morales.

Actitud, de Pedro Morales.

Pulento

Primera incursión como director de Eduardo Villalobos (productor de Matar a un hombre y Mala junta), que cuenta la historia de Daniel, un hombre de 50 años que intenta aplacar su soledad con la compañía de su fiel perro “Pulento”.

La casa llena

Ópera prima de Paola Piña sobre dos hermanas que se enfrascan en una discusión tras la muerte de su madre

Soñé que vivía

La directora Eymeraude Cordon Le Beurier sigue a Alexandra, una adolescente de 17 años que ve sus sueños desvanecerse tras el fracaso de un año de movilización y un precoz embarazo.

Snowdevil

El director de terror Patricio Valladares (Downhill) cuenta la sombría historia de un anciano que hace todo lo posible para cumplir el último deseo de su hija: rastrear a su nieta y vengar a su amante, líder de un culto.

Snowdevil, de Patricio Valladares.

Animales

El corto del actor y director Carlos Tampe, presentado en el Festival de Cine de Osaka, aborda la historia de Harry, un amante de los animales que durante el día trabaja en un fundo al sur de Chile, pero de noche se convierte en un ladrón de animales en el mismo lugar.

Luz

Estrenado en el Festival Internacional de Cine de Nueva York, el filme de Emilio Torres Ale cuenta la historia de una cantautora popular retirada que decide proteger a una joven inmigrante víctima del acoso de un pescador de la zona.

Fervor

Previamente presentado en la selección oficial del Festival Internacional de Palm Springs, el filme de José Manuel Vélez cuenta la historia de Tomás, un adolescente gay de Zapallar que experimenta la emoción y el miedo del primer amor juvenil.

Teo

El corto de Eduardo Bunster y Belén Abarza triunfó en el Festival Short of the Year. Cuenta la historia de una pareja que acude a una clínica de edición genética a diseñar a su primer hijo para que tenga la vida feliz que ellos no han alcanzado.

Teo, de Eduardo Bunster y Belén Abarza.

Aburo

Cecilia Otero (productora de Piola) presenta la historia de dos hermanos gemelos con una mala relación que se enfrentan en una pelea doméstica: mientras uno sueña con ser parte del ballet nacional, el otro planea asaltar un restaurante. El Festival Internacional de Cine de Miami acogió su estreno mundial.

Quien dice patria dice muerte

El corto de Sebastián Quiroz –premiado en la Competencia Oficial del Festival Cinélatino de Toulouse, Francia– cuenta la historia de la primera noche del toque de queda en Chile.

Insurrección

Ópera prima de Andrés Aguayo Rodríguez, el filme sigue a un joven haitiano (Steevens Benjamin) que trabaja realizando labores domésticas en una casa acomodada y, cuando su jefe (Alejandro Goic) empieza a acosarlo sexualmente, debe decidir si renunciar o soportar los abusos para no perder el sustento económico. Se exhibió en el 42º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.

Insurrección, de Andrés Aguayo Rodríguez.

Interferencia

Una documentalista investiga un extraño crimen ocurrido 47 años atrás. Debe interrumpir su trabajo por las restricciones impuestas tras la aparición del Covid-19, pero las interrogantes acerca del hecho continúan. Juan Carlos Soto Martínez presentó el filme en BAFICI este año.