Scarlett Johansson, al rescate de las salas: Black Widow sella el mejor estreno en pandemia

Dos años transcurrieron para que una película del Universo Cinematográfico de Marvel volviera a verse en la pantalla grande. Tras el paso de Spider-Man: Lejos de casa (2019), el retorno de la franquicia más exitosa de los últimos años a las salas lo selló Scarlett Johansson y el primer filme en solitario de su personaje, Black Widow.

Postergada en reiteradas ocasiones a causa de la pandemia, la cinta finalmente comenzó a llegar a los cines del mundo este miércoles 7 de julio, incluido el circuito chileno, donde la película arribó este jueves 8 a una decena de complejos que están operando (ninguno por ahora en Santiago).

Su despliegue en la gran pantalla otorga nuevos bríos a la industria: según comunicó Disney, Black Widow totalizó US$ 80 millones en la taquilla norteamericana, mientras que sumó otros US$ 78,8 millones repartidos en los 46 países del exterior en los que se lanzó.

Además, de manera inédita, la compañía compartió públicamente el desempeñó de la cinta en su plataforma Disney+, donde se puede ver pagando un monto adicional y es necesario estar suscrito al servicio ($ 12.900 extras en el caso de Chile). Fruto de su estreno en ese formato –es la primera producción de Marvel en apostar por el modelo simultáneo de streaming y cines–, el filme agregó otros US$ 60 millones.

En total, su recaudación de US$ 218,8 millones la coloca a la vanguardia de la todavía convaleciente industria cinematográfica, que se reanima a punta de los golpes que propinan sus secuelas más esperadas. Otro éxito de este año ha sido Rápidos y furiosos 9, la más millonaria de Hollywood en el mundo (US$ 541 millones globalmente), seguida de Godzilla vs. Kong (US$ 453 millones) y Un lugar en silencio: Parte II (US$ 279 millones).