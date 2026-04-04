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    Ministra Rincón asegura que suministro de gas argentino en Ñuble y Biobío se repondrá dentro del sábado

    El corte se había producido este jueves después de que el Gobierno detectara que el gas importado no cumplía con los estándares chilenos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    La ministra de Energía, Ximena Rincón aseguró hace unas horas que el suministro de gas proveniente de Argentina en las regiones de Ñuble y Biobío ya está controlado y se repondrá durante el sábado, según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile (SEC).

    Además, recalcó que el suministro residencial nunca fue suspendido, “mientras que el sector industrial ha contado con respaldo para poder seguir operando, por lo que esta situación ha sido abordada en todo momento de forma seria y responsable“.

    El corte de este servicio se concretó luego de que se detectara que el gas transportado por el Gasoducto del Pacífico no cumplía con el estándar contratado.

    “Se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”, señalaron desde la cartera este jueves.

    A través de X, la jefa de la cartera de Energía señaló este sábado que el “evento fue controlado oportunamente gracias a la coordinación con la SEC, ENAP, las Delegaciones Presidenciales Regionales, las seremías y las empresas involucradas. Da cuenta del trabajo que realiza el Ministerio de Energía para actuar de manera técnica y anticipada ante este tipo de situaciones”.

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    Más sobre:Ximena RincónSECMinisterio de EnergíaÑubleBiobíoGasArgentina

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