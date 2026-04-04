Un golazo eludiendo al portero: Darío Osorio rompe la sequía de cuatro meses sin anotar en el empate del Midtjylland

Se acabó la mala racha goleadora para Darío Osorio. Después de 125 días sin gritar una anotación (su última diana había sido el 30 de noviembre de 2025, en el triunfo por 6-0 ante Nordsjaelland), el delantero chileno volvió a marcar con la camiseta del Midtjylland. Esta vez, ocurrió en la igualdad por 2-2 contra Sonderyske.

Luego de la apertura de la cuenta de Aral Simsir, a los 12 minutos, el formado en Universidad de Chile fue el encargado de colocar el 2-0 parcial para los ‘Lobos’. Así, a los 57′, recibió un pase en profundidad, emprendió un contraataque letal y definió eludiendo al portero. Un golazo de alta factura.

GOLAZOOOOO

DARÍO OSORIO 🔥⚽pic.twitter.com/641qN1vBh0 — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) April 4, 2026

Sin embargo, para mala fortuna suya y de su escuadra, el conjunto rival encontró el empate sobre el final a partir de una ráfaga ofensiva: Mohamed Cherif Haidara y Olti Hyseni, con goles a los 83′ y 89′, respectivamente, instalaron el 2-2 definitivo.

De esta manera, el elenco donde milita el jugador de la Roja se tuvo que conformar con un amargo empate que lo complica en la lucha por el torneo de la Superliga Danesa. Actualmente, quedaron en el segundo lugar con 48 puntos; no obstante, el líder AGF posee 52 unidades y puede estirar la diferencia si es que gana su partido de esta fecha.