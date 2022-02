Chico Buarque saca de su repertorio canción que considera machista

“Siempre estaré de acuerdo con las feministas, pero tienen que entender que en ese momento no existía, a la gente no se le pasaba por la cabeza que esto era opresión, que a las mujeres no hay que tratarlas así”.

Con estas palabras, emitidas en el documental O Canto Livre de Nara Leão, el reconocido cantante brasileño Chico Buarque manifestó su determinación de no volver a interpretar Com açucar, com afeto, canción que habla sobre la espera de una mujer que preparó un pastel para su marido, quien finalmente no llega por encontrarse bebiendo en un bar.

La canción fue compuesta en 1966 a petición de la figura del bossa nova Nara Leão, quien buscaba nuevos horizontes artísticos. Según destaca el medio BBC Brasil, la cantante solicitó a Buarqe una canción que se introdujera dentro de la tradición que hoy se define como “sofrência” (género popular que mezcla el sufrimiento y el desánimo), en la que personajes mayoritariamente femeninos padecen por sus decepciones amorosas.

“No cantaré más esta canción y si Nara todavía estuviera aquí, seguro que no la cantaría”, agregó Chico Buarque.

Para la composición, Nara Leão le recomendó a Chico sambas como Ai! Que saudade da Amélia, de Mario Lago, y Camisa Listrada, de Assis Valente, canciones que retrataban en sus letras las vivencias de mujeres “sumisas” e infelices.

Nara Leao.

“Nara dio una receta muy dirigida a la idea de Com açúcar com afeto, casi una receta de pastel. Nara especificó qué tipo de mujer quería que fuera el personaje de la canción”, señala sobre el trabajo de composición Dimas Lamounier, autor del libro Chico Com All Letteres.

Si bien durante la entrevista en el documental sobre Leão, el cantautor brasileño no especifica quiénes o qué grupos han criticado la canción, la decisión ha generado una gran polémica en Brasil, reabriendo debates sobre la “cultura de la cancelación”.

De esta forma, Maria Helena Sansão Fontes, profesora Universidad del Estado de Río de Janeiro y autora del libro Masculino-Feminino em Chico Buarque, señaló: “El feminismo, con mucha razón, da el momento de revisar algunas situaciones y decir ‘no’. Yo, como mujer, comparto eso”.

Por otro lado, existen también diferentes personas que se han pronunciado de manera contraria a la decisión de Buarque.

Por ejemplo, la cantante Fernanda Takai, que grabó el tema en su disco tributo a Nara Leão, declaró por medio de sus redes sociales que no dejará de interpretar la canción.

“Hice la lista para mi nuevo programa. Ya había puesto Com Açúcar, Com Afeto y seguirá. Me encanta la canción, la historia de cómo surgió, muy bien escrita. Una letra que le da voz a un carácter arte”, señaló.

Finalmente, cabe destacar que Chico Buarque no ha interpretado la canción en concierto desde 1980.