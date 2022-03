León Murillo prepara serie: “Se van a sorprender con una historia que no ha sido contada”

León Murillo inició su carrera en la actuación. A los 20 años dejó Talca, la ciudad de lo vio crecer, y se fue a vivir a Santiago gracias a una beca del extinto periódico Fortín Mapocho. Sin embargo, esta carrera no fue nada fácil para el comediante. A los 25 años, luego de abandonar el instituto, el desempleo golpeó su puerta y lo hizo vivir prácticamente en la calle. Para palear la temporada de invierno durmió en la Posta Central. “Me quedé sin pega. Mis amigos me ayudaba mucho, pero de repente la vergüenza fue más grande que la necesidad y no quise molestar más” declaró en una entrevista a LUN.

Luego de salir de esa situación, el comediante se dedicó a trabajar en programas como Mekano y Yingo y fue guionista de varias miniseries, como Don Floro, XFea2 y MiTú. Además, adaptó el guion de teleseries como Montecristo y Rebelde Way, traducida en el país como Corazón Rebelde. Como actor también logró desarrollar carrera en teleseries como Infieles y Héroes. Sin embargo, la veta en la que más ha destacado es el humor. El actor empezó a trabajar en el Comedy Restobar de Providencia, en Santiago, y en uno de sus shows conoció a Álex Hernández, el director del Festival de Viña. Esa misma noche Hernández lo invitó a lo que sería su noche de éxito: el año 2015 Murillo ganó su primera Gaviota de Oro.

Desde entonces, Murillo no ha parado. Durante la pandemia desarrollo su Late La Célula de manera online y además abrió una cuenta de OnlyFans, plataforma reconocida por su creación de contenido erótico. Hoy el humorista prepara el lanzamiento de una nueva serie titulada All Bastards.

Escrita por Rodrigo Velásquez, conocido como Altoyoyo en el mundo del espectáculo y otro comediante de la escena, y Peter McPhee, quien además dirige la producción, la historia narra las aventuras de dos Policías de Investigaciones que trabajan en el llamado Caso Completo Italiano. Los dos personajes disímiles terminan trabajando codo a codo en medio de los vertiginosos sucesos del Chile actual y de sus propios conflictos personales. Acá en Culto repasa sus proyectos, el humor chileno y comenta sobre su futuro.

¿De qué se trata esta serie que estás preparando?

Si tuviera que catalogar el proyecto de alguna forma diría que es fascinante. Es un tono distinto al formato de humor que yo vengo trabajando o que uno acostumbra a ver. Es una serie con mucho humor, sin duda porque esta Rodrigo Velásquez y estoy yo, pero además hay una idea de fondo que a mi me sedujo. Acá hay una cuestión que no se ha dicho, por lo menos no se ha dicho de esta manera, y tiene un fundamento que va a sorprender a muchos.

¿Cómo funciona más o menos la trama?

La verdad es que es poco lo que puedo adelantar, pero te puedo comentar que es un gran caso que tiene que ver con el acontecer del Chile de los últimos tiempos. Hay un personaje que es de la DPI, por la Policía de Investigaciones, y se pone en contacto con un agente de la DEA (Departamento de Narcóticos de la policía de Estados Unidos) y este llega a Chile a resolver un caso en el que se involucran portonazos, los aconteceres políticos y todo lo que sucede en el país.

¿De dónde nace la idea?

Se origina del delirio de estos dos personajes que son Rodrigo Vásquez y Peter McPhee, que es también el director de la producción anterior que hizo Rodrigo, Talento Frustrado. Ellos tienen una vinculación artística y comunicativa bien profunda, entonces yo creo que en su delirio, en el querer hacer algo inventaron esta trama que es super seductora y donde recogieron también el último tiempo de este país.

¿Cómo fue ingresar a este equipo que quizás ya estaba más consolidado?

Es muy grato, si bien con Rodrigo hacemos la misma pega, no éramos tan cercanos la verdad, y con este proyecto nos hemos acercado un poco más y he descubierto este tremendo talento que es él. Pero además ha sido grato en todo momento porque estamos haciendo la producción ejecutiva y eso es lo más bonito.

Este proyecto junta tres productoras independientes que han venido haciendo cosas en este último tiempo, La Elefanta, Un palo 2, y Ruge Produce. Son energías independientes que ahora vienen remando para seguir haciendo productos. Esto va a ser liberado en YouTube de una calidad que yo creo que va a llamar la atención. Porque está hecho con formato cine, en verdad es un proyecto que me tiene muy entusiasmado.

¿Cómo llegó la invitación?

Con Rodrigo hemos coincidido en varios escenarios. No éramos tan cercanos pero nos conocíamos. Somos amigos. Entonces entiendo que él le dice a Peter: “Creo que León podría hacer este personaje” y creo que Peter no quería mucho, no estaba muy convencido, se lo voy a decir por acá, pero después cuando ya nos juntamos ahí terminamos de conversar super buena onda.

“Lo bueno es que esto, si bien es cierto es super independiente, pero pese a ello hay una factura que de verdad lo puede paragonar o lo iguala a productos que uno ve en otras plataformas en televisión, incluso en internet, es de esa calidad lo que nosotros estamos haciendo”.

¿Cómo fue el proceso?

Esto fue super profesional y lo digo en todo sentido. Nuestros planes de rodaje fueron super rigurosos se grabó en absolutamente en completo formato de cine, no solo visual, sino en el rigor de trabajo. De hecho, ahora estamos recién socializando esta idea de lo que estamos haciendo en lo últimos cinco meses, seis meses casi. Fueron cuatro meses de rodaje, entonces detrás del producto que van a ver hay un trabajo tremendo, super profesional, a la altura de cualquier equipo de audiovisual de cualquier lugar.

¿Tienes expectativas con este proyecto?

Todas. Quiero que lo vean, porque cuando digo que se van a sorprender no es por lo bien que lo hacemos. Se van a sorprender con una historia que yo creo, no ha sido contada todavía y menos de la manera en la se va a contar en All Bastards, que es, sin duda a través del humor, pero también hay una veta emotiva. Hay personajes que son reales y la gente va a entender de donde queremos hablar como equipo. Hay un punto de vista y eso es importante. Es una serie que presente aportar un poquito a la conversa actual porque van a haber ciertas ópticas que van a dar para eso.

¿Crees que le falta algo al humor chileno?

No. Yo siento que cuando uno plantea que le falta algo a algo es porque eso existe y no admite cambios. El humor, al contrario, tiene una energía permanentemente viva y sobre todo en los últimos años se ha ido reformando. La típica pregunta es ¿de qué nos reímos? ¿Nos podemos reír de esto? ¿Cuáles son los límites del humor?.

“Más allá de lo que le falte o no, el humor está vivo y está cambiando. Nosotros que somos laburantes tenemos que estar revisitándonos constantemente. Tenemos que cuestionar nuestras propias ideas, y si no, el mismo público te lo hace ver. La gente dice “oye, eso no está bien” y eso es bueno. A muchos colegas quizás no les agrada porque es incomodo pero a mi me estimula tener esa oportunidad y no decir las mismas imbecilidades que uno decía antes. En Chile además tenemos la particularidad de vislumbrar la sociedad a través del humor, quizás por el Festival de Viña, cuando un humorista va a Viña dice una idea, se refrende la sociedad en alguna forma. Para el chileno es super importante.

Si alguien ha expandido sus límites eres tú con tu Onlyfans. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Fue justamente una experiencia que nació de el Late La Célula. Al principio lo hacíamos en el Comedy Restobar pero luego con la pandemia lo hicimos desde casa. En el punto álgido de la pandemia, donde estábamos todos locos, armamos esto. En el late Marcelo Valverde me insta a abrirme un OnlyFans y claro, después siguió y ya desbordó. De hecho, me han llamado de programas en la tele para hablar de eso, no les interesa mi carrera, les interesa el OnlyFans y es bien divertido incluso la descripción de mi perfil es “Comediante en busca de nuevas plataformas” y claro, porque en todas las plataformas está el comediante presente y ahí está el humor en plano sugerente, sexy.

¿Lo tienes activo?

Si, esporádicamente. La verdad, honestamente, el último tiempo por pega cada vez menos, pero de repente subo su fotito. A veces voy saliendo de la ducha, me miro al espejo y digo “¡ah pá! foto potito, pal Only”.

¿Cómo fue esa experiencia más allá del humor?

Mira, yo me he reído de este OnlyFans, pero si me preguntas cual es mi lado filosófico de este tema, luego de pesar 130 kilos y corchetearme, igual vengo de un proceso personal muy íntimo, de readecuarme a mi nueva existencia física. Entonces esto de exhibirme en OnlyFans, obviamente con humor, también es una forma de empoderarme yo, de mi cuerpo. Yo tengo 52 años, no me pidan más de lo puedo dar. Esto soy ¿me colgará una charcha? Sí, me cuelga entonces también tiene que ver con eso, además de tirar la talla.

¿Qué otros proyectos tienes para este año, volver al Comedy?

Sí, de hecho el 19 de marzo me presento ahí. Además el 21 estaré en un programa como invitado, aunque todavía no puedo comentar mucho.

