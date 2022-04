John Turturro: “La vida es una tragedia cómica o una comedia trágica”

John Turturro escoge una palabra italiana, la tierra de sus padres: unica. Recurre al concepto para intentar definir la serie Severance, una ficción empecinada en huir de toda categoría y etiqueta, el tipo de historias que más disfruta interpretar.

Su rol en la producción de la plataforma Apple TV+ es el de un hombre llamado Irving, un empleado de una corporación que a sus trabajadores les separa su memoria laboral de sus recuerdos en su vida diaria. Si el protagonista, Mark (Adam Scott), lidia con el duelo, y Helly (Britt Lower) es la recién llegada al lugar, su personaje es un hombre separado que vive sus propios deseos y frustraciones en ese entorno opresivo en el que todos son sometidos al mismo procedimiento de disociación.

Uno que, según han asegurado expertos, no estaría tan cerca de hacerse una realidad, pero que Turturro no estaría dispuesto por ningún motivo a aceptar. “No me gustaría participar, nunca”, se ríe. “Yo sería uno de los rebeldes en su contra. Creo que en la vida la libertad, combinada con la responsabilidad, es muy importante”, afirma en diálogo con Culto.

Turturro le debe su leyenda al cine. A sus colaboraciones con los hermanos Coen (Miller’s crossing, Barton Fink, ¿Dónde estás, hermano?), a sus juntas con Spike Lee (Haz lo correcto) y a su protagónico en El dilema (1994). Pero en la última década, incluso antes de que dieran el gran salto las estrellas más dubitativas con el formato, ha tenido un notable ojo para adueñarse de roles en excelentes roles en televisión (The night of, The plot Against America). Severance se suma a ese eslabón de aciertos.

El actor detalla que entabló extensas conversaciones con Dan Erickson, creador de la ficción, para capturar el concepto central de la historia. Buscaba tener pistas sobre el origen de su personaje, aunque en un principio no recibió respuestas concretas ni de él ni de Ben Stiller, productor y director de la mayoría de los episodios. “Creo que a veces estuve en dos realidades, al pensar quién es esta persona aquí y cuánto queda de esa persona”, apunta sobre su periodo en el rodaje.

Pese a cualquier similitud con otras historias de oficina o con tramas cerebrales, para darle vida a su papel rehúyo las citas directas. “Creo que ellos crearon este mundo. Trabajaron muy duro para ser específicos y hacerlo sólido y orgánico. Yo me concentré en los guiones, la verdad. Era algo propio, porque es un poco futurista y retro”, explica. “Era muy detallado y a veces difícil de ejecutar, en realidad. Así que no hubo otras referencias”.

Si su personaje atraviesa con convicción un amplio rango emociones es en gran parte por su poderío actoral y su soltura para incorporar una trama de compleja digestión. “Me gustan todos los diferentes tipos de comedia. Pero creo que en la literatura más grande existe esta yuxtaposición entre el humor, la comedia y la tragedia, ya sea Chéjov o Beckett o esas cosas. Cuando se hace bien, te reirás y te emocionarás. Cuando no, es simplemente aburrido”, sostiene.

“Así que me encantan las cosas que son reveladoras. También me gustan los tipos de comedia más simples. Pero creo que para actuar es mucho más interesante tener ambos. Porque la vida es eso, la vida no es una comedia y no es una tragedia, es una especie de ambas. Es una tragedia cómica o una comedia trágica. Así es como es. Y no importa lo que diga la gente, vas a tener momentos de alegría incluso en tiempos terribles”.