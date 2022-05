Muere Ray Liotta, el protagonista de Godfellas

Este jueves, ha muerto a los 67 años el actor Ray Liotta, quien se diera a conocer mundialmente por la clásica cinta Goodfellas, de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro y Joe Pesci. La película, fue nominada a seis premios Oscar, pero solo Pesci obtuvo la estatuilla.

Según informó el sitio especializado Deadline, Liotta murió mientras dormía en la República Dominicana, donde estaba filmando la película Aguas peligrosas, pero hasta ahora no se ha especificado su causa de muerte. El actor deja una hija, Karsen y estaba comprometido con Jacy Nittolo.

Además de Godfellas, Liotta trabajó en The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move. También se le recuerda por sus roles en Algo salvaje (1986), Falsa seducción (1992), Cop Land (1997), Hannibal (2001) o Identidad (2003).

En su trayectoria, el oriundo de Nueva Jersey se caracterizó siempre por hacer de tipos rudos. De hecho, en entrevista con El País señaló: “Liotta edificó su carrera interpretando a tipos duros. En una entrevista con El País dijo sobre este tema: “No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es Tarde de perros o El padrino, más que los tipos buenos que ha interpretado”.