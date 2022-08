Sean Bean asegura que los coordinadores de intimidad “arruinan la espontaneidad” de las escenas de sexo

Por definición, la labor de los coordinadores de intimidad es garantizar la seguridad, la comodidad y el consentimiento de los actores que deben participar en escenas de sexo y desnudos, coreografiando y definiendo en conjunto cada detalle de las secuencias.

Es una labor relativamente nueva en la industria audiovisual, pero que ha ido al alza desde la aparición del MeToo, incorporándose en títulos como Euphoria, Sex education, Bridgerton y I may destroy you.

Su presencia sigue extendiéndose en las producciones, al tiempo que ocasionalmente también surgen voces que consideran innecesaria su inclusión en el set o que derechamente están en desacuerdo.

El último es el actor Sean Bean, quien aseguró que el coordinador de intimidad “arruinaría la espontaneidad”, en una entrevista que concedió al periódico británico The Times.

“Creo que la forma natural en que se comportan los amantes se estropearía si alguien la redujera a un ejercicio técnico”, explicó el intérprete que encarnó a Ned Stark en Game of thrones.

“La espontaneidad en las escenas íntimas puede ser insegura. Despierta”, replicó la actriz Rachel Zegler, María en Amor sin barreras, de Steven Spielberg. “Los coordinadores de intimidad establecen un ambiente de seguridad para los actores”, agregó.

Foto: David Bukach/TNT

La británica Jameela Jamil también fustigó los dichos del intérprete de El señor de los anillos. “Sólo debería ser técnico. Es como un truco. Nuestro trabajo como actores es hacer que no parezca técnico. Nadie quiere un manoseo improvisado”, indicó.

Lena Hall, quien actuó con Bean en la serie Snowpiercer y grabó una escena íntima con él, utilizó sus redes sociales para lanzar su propia réplica.

“Si me siento cómoda con mi compañero de escena y con los demás en la sala, no necesitaré un coordinador de intimidad. Pero si hay alguna parte de mí que se siente rara, asquerosa, sobreexpuesta, etc., cuestionaré la pertinencia de la escena o querré a un coordinador de intimidad”, sostuvo, junto con asegurar que “Sean es un actor increíble y me hizo sentir no solo cómoda sino que también como si tuviera un verdadero compañero de actuación en esas extrañas escenas”.