Elisa Avendaño gana el Premio Nacional de las Artes Musicales

Esta mañana, desde el Palacio Pereira en el centro de Santiago, se informó que el Premio Nacional de Artes Musicales 2022, recayó en Elisa Avendaño Curaqueo. La ceremonia fue encabezada por la ministra de las Culturas, Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, tras la deliberación del jurado en la misma jornada.

El veredicto fue resuelto por un jurado que integró la ministra Brodsky; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; Aliro Bórquez, rector de la Universidad Católica de Temuco; Andrés Maupoint, de la Academia de Bellas Artes; Daniela Millaleo y José Manuel Izquierdo, representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la última ganadora del premio, la soprano y directora de opera, Miryam Singer González.

Según lo establecido por la Ley 19169, la persona reconocida obtendrá un diploma, un monto en dinero y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 UTM (unos $1.088.000 aproximadamente).

Establecido como premio unitario desde 1992, a partir del antiguo Premio Nacional de Arte, el Premio Nacional de Artes Musicales se entrega cada dos años, tal como ocurre con el caso de la literatura. Tradicionalmente, es un galardón que suele reconocer a artistas vinculados a la música docta, con excepción de casos como Margot Loyola y Vicente Bianchi, que tuvieron cruces hacia lo popular.

Canto en mapudungún

Oriunda de Lautaro, en el corazón de La Araucanía, Elisa Avendaño Curaqueo es una cantante que ha dedicado su vida a la práctica y enseñanza del mapudungún, la lengua originaria del pueblo mapuche, a través de la música. Concretamente con la composición-interpretación de música tradicional mapuche. Por ello, ha realizado un trabajo de recopilación que se ha convertido en un verdadero soporte de transmisión de historias.

Por esta labor ha sido invitada a diferentes países de América y Europa a participar en muestras y encuentros relativos a la cultura mapuche, sobre todo en el lapso entre 1987 y 2008. En 2008 obtuvo el premio Nacional “Santos Chávez” a la trayectoria Artística de la Mujer Indígena.

Desde 2010 a la fecha ha realizado una serie de iniciativas de promoción de la cultura mapuche en general, sobre todo del mapudungún. Esto, a través de proyectos como “FOLIL KIMVN MAPUCHE”, sobre música mapuche, el Encuentro Nacional de Música Indígena, “Los sonidos del Origen” “Mapuche zomo ñi ad newen”, sobre cultura y vestimenta tradicional de la mujer mapuche.

“La música mapuche es un lenguaje de formación, de comunicación, de observación del medio ambiente. Se observa el choque de las ramas de los árboles, el sonido de los pajaritos, el sonido del agua”, definió ella misma en una entrevista con el medio Interferencia, en 2022.

En esa misma entrevista fue consultada sobre el público que está atento a su trabajo, en particular los chilenos. “Yo creo que hay un tipo de público que escucha esta música, creo que es el público que está con la causa mapuche, ya sea mapuche o no mapuche, creo que ellos escuchan mi música. No puedo decir que haya generaciones o mucha gente que siga mi música, porque en Chile hay un racismo muy grande y por otro lado hay mucha competencia. Además ya la música chilena se escucha poco, falta el acceso a la cultura. En Chile hay mucha pobreza cultural o ignorancia”.

“Yo creo que quienes escuchan mi música están por la causa mapuche o por un cambio de trato al pueblo mapuche -añadió-. Incluso a veces cuando hay personas que no la entienden, que les gusta por el ritmo, por la voz, porque a veces no saben mapuzungun, pero no sabiendo el idioma la gente solo la siente. Pero eso es lo rico de la música mapuche, que uno la puede sentir en el corazón, porque el sonido del kultrún y de la voz llega adentro del corazón”.

Además, Avendaño ha desarrollado un interés e investigación en Medicina Tradicional mapuche, lo que le ha permitido una práctica permanente en los diversos “roles médicos”, principalmente como asistente de Machi.

“Elisa Avendaño Curaqueo es una agente cultural de excepción con conocimiento y aplicación de éste en espacios comunitarios mapuche y fundamentalmente en sistemáticas experiencias de difusión, educación y formación hacia el mundo mapuche, así como a nivel nacional e internacional”, resume el sitio del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Inmaterial.