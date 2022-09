“La alegría no produce buenas historias”: Jean-Luc Godard en 17 frases

El recién fallecido cineasta no sólo dejó como legado un estilo creativo de alta influencia y una obra numerosa que hasta hoy es analizada dentro de lo mejor y más relevante del siglo XX. 131 cintas, para ser exactos.

Pero sus frases, sus reflexiones, su manera de ver el cine y la vida (que en su caso muchas veces se mezclaban) también son parte de su huella.

Aquí, un recopilatorio de parte de sus mejores pensamientos, distribuidos entre entrevistas, libros y conversatorios:

-”Lo que quiero sobre todo es destruir la idea de la cultura. La cultura es una coartada del imperialismo. Hay un Ministerio de Guerra. Hay un Ministerio de Cultura. Por lo tanto, la cultura es la guerra”.

-”Todo lo que se necesita en una película es un arma y una mujer”.

-”El que salta al vacío no le debe ninguna explicación a los que se paran a ver”.

-”Me da lástima el cine francés porque no tiene dinero. Me da lástima el cine estadounidense porque no tiene ideas”.

-“El estilo es el exterior del contenido y el contenido el interior del estilo, no pueden ir separados”.

-“Las películas de Hollywood, en los últimos veinte o treinta años, son hechas principalmente por abogados o agentes”.

-“El cine, como la pintura o la literatura, da y toma cosas de la vida, con la diferencia de que la literatura y la pintura existen como arte desde el comienzo; el cine no”.

-”No sé nada de la vida excepto a través del cine”.

-”El cine es el fraude más hermoso del mundo”.

-”Una historia debería tener un principio, un medio y un final, pero no necesariamente en ese orden”.

-”No es posible obtener imágenes nítidas cuando las ideas son difusas”.

-”El arte sólo nos atrae por lo que revela de nuestro yo más secreto”.

-”Hago películas para hacer que el tiempo pase”.

-“No hay una sola película (en Cannes) que muestre los problemas de los obreros y los estudiantes. Tenemos que demostrar la solidaridad del cine con el movimiento obrero y estudiantil de Francia, aunque sea con retraso. Y la única forma práctica de hacerlo es parando de inmediato las proyecciones”.

-”El cine no es un arte que filma vida, es cine está entre el arte y la vida”.

-”Cada edición es una mentira”.

-”Tuve la sensación de que Sarajevo era el lugar perfecto para rodar la película que quería. Es el ejemplo más perfecto del purgatorio”.