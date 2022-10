Cómo Sonríe se convirtió en un éxito del terror de 2022: “Es una gran manera de adentrarse en el corazón del género”

Podría ser un día cualquiera en el trabajo para Rose Cotter. Otro día tratando casos de alta complejidad en la unidad de emergencias psiquiátricas de un hospital. Pero no está preparada para lo que le espera cuando llega una sobresaltada joven de nombre Laura. Temblorosa y con los ojos desorbitados, cuenta que presenció el suicidio de un profesor y dice ver cosas que nadie más parece notar.

Tras esa sesión, la doctora comenzará a experimentar el mismo pánico que su paciente, un miedo vinculado a una aterradora sonrisa. En un comienzo se empeñará en continuar con su rutina laboral y advertir a sus cercanos, pero caerá inevitablemente en un espiral de desesperación y desquiciamiento.

Sosie Bacon and Jack Sochet star in Paramount Pictures Presents in Association with Paramount Players A Temple Hill Production "SMILE."

Ese brusco tránsito del personaje es encarnado con contundencia y matices por Sosie Bacon, la actriz que aparece al centro de Sonríe (Smile en su título original), actualmente la película más vista tanto en cines nacionales como de Estados Unidos.

“Siempre es un poco difícil”, reconoce vía Zoom al ser consultada sobre la manera en que ingresó al estado mental de Rose. “Realmente no quieres llevar tu propia cabeza a algo tan oscuro. Pero para mí no es difícil ir a algo tan oscuro. Lo difícil… Es salir de eso”, plantea a Culto, agregando una pizca de suspenso y luego una carcajada.

Tras conseguir papeles en series como 13 Reasons why (Netflix) y Mare of Easttown (HBO), la intérprete obtuvo el rol principal directamente de manos del cineasta Parker Finn, sin pasar por el proceso de audición al que estaba habituada. El realizador consideró que era la mejor opción para encabezar un filme basado en su corto Laura hasn’t slept (2020) y donde pone los trucos del género al servicio de una historia que se aproxima al trauma, la culpa y la salud mental.

Foto: Barbara Nitke

“Creo que es una gran manera de adentrarse en el corazón del género”, afirma la hija de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. “Para hablar de algo con lo que en la vida tenemos problemas para lidiar, especialmente una especie de miedo psicológico, el trauma, el pánico. Me sorprendió. Quiero decir, no me sorprendió. Parker hizo un buen trabajo al construir el pasado de ella para explicar su presente. Y (en general) apenas lo ves, pero en esta película realmente tienes que verlo”.

Equilibrando riesgo y tradición, Sonríe emerge como un buen ejercicio de terror en medio de una temporada cinematográfica que ha contado con otros títulos valiosos, como Bárbaro, ¡Nop!, El teléfono negro, Pearl y Muerte. muerte. muerte. Bacon expresa su preferencia por lo más reciente de Jordan Peele, el director de ¡Huye! (Get out, 2017) y Nosotros (2019), y productor de la nueva versión de Candyman (2021).

“¡Nop! es increíble. Siempre me emociona mucho cuando él (Peele) estrena una película, porque creo que lo cambió todo. Permitió este nuevo tipo de resurgimiento de películas de terror que realmente hablan de cosas difíciles, en la sociedad, en la cultura, en el plano personal. Así que es emocionante ser parte de este nuevo renacimiento del terror”, explica.

Foto: Walter Thomson

Días antes de un debut en las salas que terminó siendo triunfal, la actriz calibra su futuro en Hollywood. “Con el éxito de esta película, si tiene éxito, la gente pensará mucho en mí por el terror, lo cual entiendo. Y lo haría de nuevo, estoy segura, pero también quiero hacer otras cosas”, expresa, junto con asegurar que todas sus experiencias previas le ayudaron “a descubrir cómo encarnar a un personaje principal”.

Puede que por ahora no tenga totalmente definido si continuará en el mismo terreno, pero sí es contundente respecto a lo difícil que fue dejar atrás su protagónico en Sonríe. “Creo que tardó mucho, tardó mucho. Sí. Fue un proceso lento el dejar ir ciertas cosas de ella”, cierra.