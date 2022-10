Jamie Lee Curtis: “Las cicatrices y la inteligencia son cualidades que ayudan en una película como Halloween”

Al despertar notó que el día estaba nublado y grisáceo. Para peor, escuchó que durante la noche anterior había llovido. No estaba en sus cálculos que esas serían las condiciones meteorológicas que acogerían una jornada tan importante, el día en que estamparía sus manos y pies en el exterior del histórico Teatro Chino de Los Angeles. Pero el otoño de su ciudad natal le tenía reservado un giro: de pronto se despejó y la ceremonia comenzó con un sol resplandeciente.

“Nací y crecí aquí, y este es el tipo de día que recuerdo de toda mi infancia. No lo recordaba con lluvia. No lo recordaba gris y sombrío. Aparentemente ahora vivimos en los trópicos, pero en el pasado vivíamos en el desierto”, dijo una exultante Jamie Lee Curtis este miércoles ante familia, amigos y prensa. “¡Y ahora miren! ¡Esta es en serio mi infancia!”.

En la ceremonia en el Teatro Chino. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Antes de cumplir con el rito en la fachada del lugar, su discurso de 12 minutos incluyó saludos a sus colegas Arnold Schwarzenegger y Melanie Griffith –ambos presentes–, a su esposo, el director Christopher Guest, y a sus dos hijas, Annie y Ruby. Se emocionó al recordar a Janet Leigh y Tony Curtis, sus padres, “estrellas legendarias de esta ciudad”, según describió a los intérpretes de Psicosis (1960) y Una Eva y dos Adanes (1959).

En suma, evocó a todos aquellos que han contribuido a que su carrera de 45 años sea posible. Y recibió ese honor a las puertas del estreno mundial de Halloween: La noche final (ya en cines chilenos), la película que concluye el arco del personaje que encarnó por primera vez en 1978 bajo la dirección de John Carpenter: Laurie Strode, la estudiante que logró sobrevivir al implacable asesino Michael Myers.

Ese mítico papel que filmó con apenas 19 años gatilló su fama y, según cómo mira las cosas, explica el desarrollo de su trayectoria, desde La niebla, que hizo con su madre y Carpenter en 1980, hasta sus más recientes hitos cinematográficos.

La nueva entrega de la franquicia culmina la saga completa, pero sobre todo la trilogía iniciada en 2018 con Halloween y seguida en 2021 con Halloween kills: La noche aún no termina. Una suerte de reinicio que a su vez tomó únicamente en consideración el filme original, descartando los acontecimientos de las criticadas secuelas en las que incluso Curtis participó.

Dirigida por el ecléctico David Gordon Green (Piña express, Más fuerte que el destino) y producida por Jason Blum (¡Huye!), la nueva serie de películas imaginó a Strode como una sobreviviente que revive su trauma ante la reaparición de Michael Myers, una vez más suelto para horrorizar al pueblo de la trama. La cinta de hace cuatro años fue un éxito rotundo y revitalizó la carrera de la actriz, poco antes de que irrumpiera en la detectivesca Entre navajas y secretos (2019), de Rian Johnson.

Foto: Ryan Green/Universal Pictures

Una semana antes del evento en el Teatro Chino, la intérprete se conecta a una videollamada de Zoom con Culto. Gestual y categórica, habla sobre cerrar su capítulo con Laurie Strode y lo que viene.

-Ud. tenía 19 años cuando hizo la primera Halloween. ¿Cómo le ayudó toda tu experiencia a realizar la película que cierra la saga?

Bueno, no sé cuántos años tienes, pero yo cumpliré 64 este año. (Entonces) tenía 19. He vivido mucho tiempo. Laurie Strode ha vivido mucho tiempo. Las experiencias de vida, todo tipo de ideas, las cicatrices, la inteligencia y todos los aspectos de una vida desarrollada te dan la sensación de que tienes más que ofrecer hoy que cuando eras joven. Y creo que todas esas cualidades ciertamente ayudan a una película como Halloween.

-Los grandes temas de esta saga son la lucha del bien contra el mal y el trauma. ¿Cree que estos resuenan más profundamente hoy que en los años 70?

No quiero llamar a los años 70 una época inocente. (Pero) no parecía que hubiera ese tipo de vínculo conectivo y colectivo con los eventos traumáticos. Por supuesto, las cosas que nos afectan a todos suceden a lo largo de la historia. Pero la llegada de Internet, y lo que se suponía que tenía esta red de conexiones, aquello que mantendría todo unido, se ha convertido en un portal para alienarse unos a otros. Y creo que la época actual es mucho más complicada. Eso con seguridad.

-¿Cómo describiría el último día de filmación de Halloween: La noche final?

Como cualquier último día. Sí, como cualquier último día en cualquier trabajo para cualquiera, excepto que este tiene un vínculo de conexión un poco más largo. He hecho tres películas en cinco años con un grupo de personas. Obviamente, llevo interpretando a la misma persona para los fanáticos durante mucho tiempo. Es difícil, es emocionante. Toda la experiencia de hacer cine es un ejercicio de emoción. Estás viviendo una vida emocional durante el proceso. Decir adiós es difícil. Pero también tengo una vida propia a la que ahora puedo volver, así que es agridulce, por supuesto.

Foto: Ryan Green/Universal Pictures

Su momento en los Oscar

Los enredos de Wanda (1988), Enamorarse de un asesino (1990), De mendigo a millonario (1993), Mentiras verdaderas (1994), Un viernes de locos (2003) y otras tantas. Hubo una época en que resultó desconcertante que mientras Jamie Lee Curtis acumulaba una pila de roles memorables no obtuviera ninguna candidatura a los Oscar.

Luego su carrera entró en una fase menos lúcida, y el eterno desdén quizás se volvió menor notorio. Pero la deuda sigue tal cual: mientras registra siete nominaciones a los Globos de Oro (con dos triunfos), continúa en cero en los Premios de la Academia.

Eso podría cambiar en la edición 2023 de los galardones más importantes de Hollywood. Las predicciones actuales de medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter establecen que la intérprete es firme aspirante a la categoría de Mejor actriz de reparto por su papel en la alabada Todo en todas partes al mismo tiempo (2022).

En la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se pone en la piel de la severa inspectora que le cobra los impuestos a Evelyn (Michelle Yeoh), la atribulada protagonista de la historia. En un filme que se empecina en explorar diferentes multiversos con ingenio y corazón, su rol se vuelve más complejo y va desde lo siniestro a lo enternecedor. Es una de las cintas del año y su candidatura sería tanto un reconocimiento a su trayectoria de casi cinco décadas como a su loable desempeño en el largometraje.

Además de todo lo que exige la competencia por la estatuilla, hoy se mantiene ocupada en Comet Pictures, su propia productora de cine y televisión que creó hace un par de años. Sin la presión de antaño, hoy todo se configura para que la “reina del grito” goce de un periodo fecundo. Algo que también se anima a esbozar.

Todo en todas partes al mismo tiempo (2022). Foto: Allyson Riggs

-Con Halloween: La noche final Ud. se despide de Laurie Strode. ¿Qué buscará en la siguiente fase de su carrera? ¿Más filmes independientes como Todo en todas partes al mismo tiempo, más películas de terror o hará algo completamente diferente?

Creo que mi experiencia es que hice Entre navajas y secretos, estas tres películas de Halloween, y luego Todo en todas partes al mismo tiempo, dentro de aproximadamente seis o cinco años. Ese es un buen indicador de que hay muchas cosas que aún nos quedan por hacer. Creo que probablemente he presionado la tecla del terror con bastante fuerza. No puedo imaginar que eso se interponga en mi camino. Pero tal vez lo haga, quién sabe. Estoy abierta a ello. Ciertamente me estoy divirtiendo.