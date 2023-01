El silencioso regreso de Mac Demarco, un artista que nunca realmente paró

Mac Demarco confirmó la fecha de lanzamiento de un nuevo álbum. Titulado Five Easy Hot Dogs, el LP será lanzado el próximo 20 de enero a través de su propio sello discográfico Mac’s Label, y representaría el primer long play del canadiense en cuatro años.

A sus 32 años, el el artista canadiense de jizz jazz ya disfruta de una gran trayectoria, una discografía destacada y una fiel comunidad de fanáticos online. Su primer álbum, 2 (2012) se caracterizó por ritmos rápidos y riffs más elaborados que rápidamente lo hicieron conocido alrededor del mundo. En 2014 debutó en nuestro país, llenando la Ex Oz con un público desenfrenado y exaltado con su alcoholizada pero energética presentación. La situación se repetiría en los siguientes 4 años con sus frecuentes visitas a Chile.

Su obra empezó a tomar un tono experimental con el lanzamiento de Another One (2015), reemplazando las guitarras con sintetizadores y ritmos lentos. This Old Dog (2017) introduciría a un Mac Demarco más vulnerable, dispuesto a expresar sus sentimientos personales en canciones como Watching Him Fade Away. Su último long play, Here Comes the Cowboy (2019), pareció seguir este cambio estilístico, potenciandose la introspección y la expresión personal en canciones como Nobody o Preoccupied. Mientras que publicaciones musicales como Rolling Stone lo caracterizaron como una pieza musical “sin rumbo”, otros destacaron este giro más expresivo de Mac.

El anuncio llega luego de un periodo caracterizado por colaboraciones esporádicas y cambios en su banda, y desmiente rumores propagados en las redes sociales sobre su eventual retiro de la música. El primer año de la pandemia le sirvió como una oportunidad para colaborar con contemporáneos como el británico Yellow Days y el músico francés Myd. Al año siguiente, el músico empezaría a colaborar en livestreams de improvisación musical junto al productor de hip-hop Kenny Beats. Su tradición de liberar covers virales de villancicos cada Navidad se mantuvo intacta durante este periodo.

Sus presentaciones en vivo han sufrido cambios. Del conjunto que lo acompañó en el Lollapalooza Chile 2018, solo queda un miembro. El guitarrista Andy White y el baterista Joe McMurray lo dejaron para enfocarse en sus proyectos personales, mientras que el bajista Jon Lent fue expulsado tras recibir una condena por abuso sexual, situación revelada por el sitio web de música Pitchfork en 2021. El artículo daba cuenta de que Mac Demarco había roto toda relación con él, pero aún así lo interpelaba y cuestionaba su asociación a través de los testimonios de la víctima.

¿Podrían todos estos hechos generar un nuevo cambio estilístico en el artista? Ya se sabe que la próxima obra tendrá canciones exclusivamente instrumentales, terreno musical que no es nuevo para sus fans. Pero a falta de singles, solo podremos comprobarlo el próximo 20 de enero.