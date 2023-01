“Nos sentimos preparadas para este desafío”: Yorka va por la Gaviota en el Festival de Viña 2023

Tras casi una década juntas en la escena musical chilena, las hermanas Yorka y Daniela Pastenes, en conjunto, Yorka, preparan su debut en los escenarios de la Quinta Vergara como las representantes de Chile en la competencia internacional. El dúo cerró el 2022 con el reconocimiento a la Canción del Año en los Premios Pulsar con Viento, la misma que interpretarán en Viña. Es en este contexto es que ambas charlan con Culto.

En el regreso del Festival tras dos años, el dúo decidió postular para ser representar al país. Tras quedar en la preselección, las artistas visitaron la Quinta Vergara y en una especie de ritual, le pidieron al lugar ser las elegidas. “Yo lo quería, lo deseaba mucho. Lo anoté en mi libreta de objetivos del año”, comenta Yorka. “Nos sentimos preparadas para este desafío y es el mejor momento para hacerlo”, complementa Daniela.

Con una década de trayectoria y cuatro discos de estudio, la carrera de Yorka se ha labrado a pulso. Ambas hermanas, profesoras de música, han desarrollado una propuesta sustentada en un pop elegante, juvenil y fresco. Lo más reciente fue su disco Chao (2022), trabajado junto al productor Cristián Heyne (Supernova, Pedropiedra, Javiera Mena), el que les valió buenas críticas. En ese álbum publicaron Viento, tema que originalmente cuenta con la participación de Gepe y Lido Pimienta y que está dedicado a su fallecido padre.

A pocos días de empezar los ensayos en la Quinta, Yorka se prepara con una versión de Viento adaptada para el formato del Festival. Se redujo a tres minutos, no está la colaboración de Gepe, y se definió un arreglo con la orquesta de Viña del Mar, dirigida por Carlos Figueroa. Para la puesta en escena, además incluirán un cuerpo de baile. Ellas se sienten tranquilas; dicen que el premio Pulsar les entregó seguridad. “Llegó en un momento muy bonito de nuestra carrera, justo antes de lanzar Chao”.

- ¿Por qué decidieron postular para ser las representantes de Chile en la competencia internacional?

Yorka: Creemos que Viña del Mar es un trampolín y una oportunidad para los artistas chilenos de visibilizarse en el territorio nacional e internacional. Cuando fue el Benja (Walker) y Vicente (Cifuentes) hace unos años atrás, a nosotras se nos pararon las antenas y nos dimos cuenta que existía este espacio que a lo mejor no estaba siendo tan aprovechado por los artistas que estamos día a día trabajando en el oficio de la música. Apenas abrieron las bases para este año nos pusimos a trabajar por aquello.

- ¿Siempre han visto Viña y seguido las competencias?

Yorka: No sé si me he perdido alguna vez el Festival. Siempre ha sido una instancia cultural. Es cuático como Viña está en la sangre de la mayoría de las personas de este territorio. Quizá no hay ninguna familia que no haya jugado con la broma de la gaviota o imitar a Vodanovic.

Hace tres o cuatro años atrás no estaba en nuestros planes estar en Viña. Los medios nos empezaron a preguntar y empezó a aparecer en nuestras cabezas. A mí me asusta ir a Viña con un show propio, porque eso tiene que tener un respaldo que siento que aún no tenemos. La competencia cumple otro rol con el que en estos momentos nos sentimos mucho más cómodas.

- ¿Cómo se están preparando para esta presentación?

Yorka: Reflexionamos que hemos estado preparándonos mucho tiempo para un escenario grande y quizás no hay mucho que cambiar en este mes que queda para llegar a la Quinta Vergara. Vamos a tomar todo lo que hemos aprendido en estos 10 años de carrera y plasmarlo. Le vamos a cantar a 18 mil personas, entonces son desafíos nuevos y que tenemos que enfrentar con toda la experiencia de estos 10 años.

- ¿Quieren ganar?, ¿con qué se darán por pagadas?

Daniela: Creo que el Festival de Viña por sí solo es un escenario que tiene su peso e importancia. Más allá del discurso repetido de ‘nos sentimos ganadoras’, Viña de verdad es una vitrina muy importante. Para mí es un escenario en el que tendremos la oportunidad de mostrar nuestra música y vamos a dar el 100% de nosotras con esta canción que es un carnaval hacia los recuerdos de gente que ya no está y si eso se logra transmitir, para mí el trabajo ya está hecho.

Yorka: Las ganas de ganar no faltan. Vamos a competir con todas las ganas de levantar esa gaviota para Chile, que sería un tremendo honor. No sé si habrán más instancia de representar a Chile con nuestro canto, eso ya es un premio. Nuestro gran súper poder en este momento es Viento y si logra tocar el alma de las personas vamos a ganar bastante más allá que la gaviota.

- ¿Porque escogieron Viento para presentarse y no algún estreno?

Yorka: Nos parecía lógico ir con una de las canciones más importantes de nuestro repertorio para impulsar nuestra carrera musical. Probar una rutina nueva nunca ha sido bueno en una competencia, uno tiene que ir con algo que sabe que funciona y nuestro público y seguidores le han dado a Viento un lugar especial que ninguna de nuestras otras canciones tiene.

- ¿Han revisado su competencia?

Yorka: Hemos escuchado sus canciones. Estamos seguras de que será reñida y difícil. Somos la única canción no urbana y diferente. No conocíamos a los artistas, pero tienen muchos seguidores, somos las que menos tienen. Como hay un octavo jurado que es la gente, eso jugará un rol fundamental.

- ¿Cómo es y cuáles son los sentimientos al mirar su carrera, que inició hace 10 años y ver donde están hoy, prontas a pisar Viña?

Daniela: Yo me uní en el segundo disco de Yorka. Creo que es un disco que me impulsó a tomar este camino a mis 17 años, en que solo sabía que me gustaba cantar. Veo el crecimiento del proyecto y me siento orgullosa de lo que hemos logrado.

Yorka: Mi primer álbum fue sin la Dani. Cuando pienso en Canciones en Pijama, pienso en una joven que está soñando con cantar sus canciones al mundo y hoy me veo pisando Viña con una canción que ya fue premiada y destacada. Siempre miraré ese disco con ese respeto, a pesar de que incluso considero que no tenga grandes canciones, me llama la atención la valentía de esa niña.