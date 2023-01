De Charly García a New Order: diez discos notables que cumplen 40 años en 2023

U2 - War

El tercer disco de los irlandeses U2, lanzado el 28 de febrero de ese año, se caracterizó por ser el primero con mensajes políticos explícitos que caracterizarían al resto de su discografía. Aquí debutó el single Sunday Bloody Sunday, cuyas letras describen los horrores del conflicto que afectó a Irlanda e Irlanda del Norte y causaron gran controversia en su lanzamiento.

Con su composición, la banda intentaba entrar de llenó con la difusión del pacifismo. En sus entrevistas promocionando el largaduración, Bono señalaba “Hay música muy bonita, muy bien compuesta. Música para oír mientras desayunas. Pero la música puede ser más. Sus posibilidades son enormes. La música me ha cambiado. Tiene la capacidad de cambiar una generación. Mirad lo que pasó con Vietnam. La música cambió la actitud de una generación entera respecto a la guerra.”

Tears for Fears - The Hurting

El debut del duo inglés, lanzado el 7 de marzo, estuvo inspirado por las teorías psicológicas de Arthur Janov sobre el trauma infantil, y a pesar de esta oscura temática fue altamente exitoso, originando sencillos como Pale Shelter o el constantemente reversionado Mad World.

La banda lanzó una edición conmemorativa en el año 2013, pero se desconoce si tienen algo preparado para celebrar este nuevo hito. El año pasado el duo estrenó su tan esperado long play The Tipping Point.

Pink Floyd - The Final Cut

Estrenado el 21 de marzo, continuó la temática sobre la guerra que caracterizó a su predecesor The Wall. Roger Waters lo ideó al principio como un soundtrack a la película, pero el comienzo de la Guerra de las Malvinas cambió todos los planes.

Su grabación estuvo marcada por conflictos entre Roger Waters y David Gilmour. Este último estaba en desacuerdo con el giro político que estaba instalando Waters en la banda, y luego de su lanzamiento, los dos se embarcaron en proyectos solistas y una batalla legal que casi deja a Waters en la ruina. Dada su predominancia en el resultado, muchos fans lo consideran como una obra solista más de este último.

David Bowie - Let’s Dance

Siendo divulgado al público el 14 de abril, Let’s Dance significó un cambio de estilo en la carrera de David Bowie. Los sonidos experimentales inspirados por el krautrock alemán fueron cambiados por ritmos de pop más accesibles, ayudado en parte por el legendario productor y ex miembro de Chic Nile Rodgers.

A fines de 2022, la cantante Miley Cyrus hizo un cover de la canción que da nombre al elepé junto al ex-líder de Talking Heads David Byrne, versión que recibió elogios.

Sonic Youth - Confusion is Sex

Grabado por la banda en el sótano de una torre de departamentos con tecnologías de poca fidelidad, el debut de la banda neoyorquina generó opiniones divididas en las publicaciones musicales de la época, pero influenció a todo un género de rock ruidoso.

Confusion is Sex es un comienzo muy ruidoso y bastante crudo, pero importante; sentó las bases para todo un género de rock alternativo posterior, inspirado en el trabajo de los guitarristas Lee Ranaldo, Thurston Moore y la bajista Kim Gordon.

New Order - Power, Corruption and Lies

La banda de Manchester debutó con , Movement (1981), en el que si bien intentaron utilizar más los instrumentos electrónicos que caracterizaron a la música de la época las influencias post-punk de su era anterior como Joy Division aún se evidenciaban; Power, Corruption and Lies, lanzado el 2 de mayo, marcó un giro total hacia estos sonidos electrónicos y mediados por sintetizadores, y fue el LP que los llevó al reconocimiento musical.

En 2020 se lanzó su edición “definitiva”, revelando canciones inéditas, demos, el registro de la única Peel Session grabada por el grupo.

Siendo el primer LP que Talking Heads lanzaron después de romper vínculos con Brian Eno (quien produjo sus LPs anteriores, incluyendo el icónico Remain in Light), la banda se enmarcó en ritmos menos experimentales y cercanos al pop mainstream de la época, pero manteniendo las influencias de la world music introducidas por David Byrne.

Divulgado el 31 de mayo, de aquí salieron los sencillos Burning Down the House y This Must Be the Place (Naive Melody). Este último es descrito por Byrne como “una especie de canción de amor realmente honesta. Creo que nunca antes había hecho una canción de amor real. (...) Traté de escribir uno que no fuera cursi, que no sonara estúpido o tonto como muchos lo hacen. "

The Police - Synchronicity

Lanzado el 17 de junio, y titulado por el concepto de Carl Jung sobre los eventos que se conectan mediante significado, la banda apagó las influencias reggae que caracterizaron a sus trabajos anteriores, predominando el uso de los sintetizadores. El álbum dio origen a Every Breath You Take, canción considerada una de las más reproducidas en la radio. Posterior a su lanzamiento, se separaron.

La banda se volvería a reunir en 2007, pero no grabarían un nuevo long play.

Con la formación de James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Cliff Burton, la banda irrumpió un 25 de julio en la escena con este long play que combinó los riffs estridentes del heavy metal de la época con el tempo veloz de la música punk, formó la base de un nuevo género musical, el thrash metal.

Kill Em’ All (cuyo nombre original iba a ser Metal Up Your Ass, pero la discográfica no lo permitió) esta caracterizado por tener contribuciones de Dave Mustaine, quien estuvo en la banda hasta un mes antes de su grabación. En su tiempo con la banda, el futuro líder de Megadeth alcanzó a componer los riffs de The Four Horsemen, Jump in the Fire, Phantom Lord y Metal Militia.

Charly García - Clics Modernos

Charly García grabó este en los estudios Electric Lady de Nueva York (los mismos en los que grabó alguna vez Jimi Hendrix), acompañado por Pedro Aznar, el guitarrista de sesión Larry Carlton y una caja de ritmos Roland TR-808.

En una entrevista de 2007, comentó que jamás le cambiaría nada a su elepé, que dio a conocer el 5 de noviembre de 1983. “Es un disco autoproducido hasta económicamente, hecho en Nueva York, donde conocí a Joe Blaney. Compré los instrumentos, me instalé un estudio de 16 canales en el Village y apareció en un momento Pedro Aznar con su novia e hicimos el primer ensayo... Estábamos con Zoca, los cuatro, en el loft... Siendo tan histéricos no sé cómo hicimos para convivir”.