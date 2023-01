Con registros inéditos de la Beatlemanía: Paul McCartney lanza nuevo libro de fotografías de The Beatles

Paul McCartney anunció el lanzamiento de un nuevo libro de fotografías. Titulado 1964: Eyes of the Storm, el libro compila 275 capturas realizadas por el bajista entre fines de 1963 y principios de 1964, en el auge de la Beatlemanía.

El libro incluirá retratos nunca antes vistos de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, como también un prefacio escrito por el propio McCartney. Documenta hitos de la carrera de The Beatles, como su aparición en The Ed Sullivan Show que marcó su debut en Estados Unidos, y momentos más personales como el cumpleaños n°21 de Harrison. El proceso de recopilación comenzó en 2020, cuando se descubrió una colección de más de 1000 fotografías en los archivos personales del bajista.

“Todo aquel que redescubre una reliquia personal o tesoro familiar es instantáneamente inundado con recuerdos y emociones, que después hacen recordar asociaciones con esas memorias enterradas en la niebla del tiempo”, dijo McCartney en un comunicado que anunciaba el libro.

Agregó, “Fue una sensación maravillosa volver a sumergirme. Aquí estaba mi propio registro de nuestro primer gran viaje, un diario fotográfico de los Beatles en seis ciudades, comenzando en Liverpool y Londres, seguido de París (donde John y yo habíamos hecho hitchhiking tres años antes), y luego lo que considerábamos el gran momento, nuestra primera visita como grupo a América.”

El libro saldrá a la venta el 13 de junio en el Reino Unido, y ya se pueden reservar copias a través de Amazon.

El último álbum de Paul McCartney, McCartney III, fue lanzado en diciembre de 2020. El año pasado, hizo su regreso post-pandemia a los escenarios con la gira mundial Got Back. El repertorio de este tour incluyó una versión de la canción I’ve Got a Feeling en la que McCartney hacía un “dueto virtual” junto a John Lennon, espectáculo logrado gracias a las imágenes compiladas por el director Peter Jackson para el documental The Beatles: Get Back.