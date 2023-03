Red Hot Chili Peppers agota en 45 minutos todas las entradas para sus shows en Chile: ¿habrá tercer concierto?

Solo 45 minutos bastaron para que se agotaran las entradas de los shows que Red Hot Chili Peppers dará este año en Chile, según informan sus organizadores, la productora DG Medios.

Luego de una preventa exclusiva para los clientes de la tarjeta Cencosud Scotiabank, hoy a las 11.00 hrs se dio inicio a la venta general de los tickets para ambas citas, las que se realizarán el 19 y 21 de noviembre en el Movistar Arena. Se estima que habían unos 15 mil boletos disponibles para cada fecha, y sus valores iban desde 40 mil a los 168 mil pesos (incluyendo cargo por servicio, disponibles en Puntoticket).

Esta será la sexta vez que la banda californiana por Chile, y es la primera vez que el grupo se presenta en el Movistar Arena de Santiago, luego de pasar por la Estación Mapocho en 1999, la Pista Atlética del Estadio Nacional en 2002, el Estadio Monumental en 2011, y las ediciones de Lollapalooza de Parque O’Higgins de 2014 y 2018. Luego de tocar en la capital, darán dos conciertos en el Estadio River Plate de Buenos Aires, el 24 y el 26 de noviembre. Ambas fechas ya agotaron sus localidades.

¿Podrá sumarse un tercer recital en el país? Fuentes de la industria dicen a este medio que esa opción se está sondeando y analizando. En la previa, la última fecha del cuarteto es el 16 de noviembre en Porto Alegre, por lo que podría ser antes. O, después del 21, está el espectáculo en Buenos Aires el 24, por lo que también tienen espacio para hacerlo después. Aún no está resuelto.

La visita se da luego de la reincorporación del legendario guitarrista John Frusciante. En 2019 generó revuelo en las redes la noticia de su regreso, y el año pasado lanzaron los álbumes Unlimited love y Return of the dream canteen. Ambos acumularon en general éxito de crítica y de ventas, dándole un nuevo impulso a la trayectoria de los hombres de Under the bridge.