Scorpions: “Algunas personas dicen que el rock está muerto porque ahora todo es rap y hip hop. Pero no: está muy bien y vivo”

Cuatro Movistar Arena, cuatro sold out. Ese es el registro de la banda Scorpions en Chile. El próximo 30 de abril los legendarios nombres del hard rock alemán por primera vez se presentarán fuera del recinto del Parque O’Higgins y esta vez no será en solitario. Junto a Kiss, Deep Purple, Helloween y Skid Row, reunirán en un festival a los mayores fanáticos del rock en el primer Masters of Rock. Su líder y vocalista, el histórico Klaus Meine, conversa con Culto desde el estudio donde pasaron gran parte de la pandemia y grabaron Rock Believer (2022), el último disco que los trajo de regreso después de siete años.

“Tenemos fans muy leales en Chile, desde hace muchos años. Debe ser algo en la música, cada vez que tocamos en Santiago hay algo especial. Nos sentimos muy bienvenidos, es una ciudad hermosa y tengo tantos buenos recuerdos tocando en el Movistar. Ahora volveremos con este paquete de Masters of Rock para tocar en un gran estadio con nuestros amigos Kiss y Purple, va a ser genial”, dice Meine.

El evento, que se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura-Universidad Sek, por primera vez juntará en suelo nacional a bandas con larga historia en el género. Una cita que se viene trabajando desde fines del 2021 y que de seguro contará con público transversal.

El cantante tiene el mismo credo: “El deseo por la música rock sigue ahí, a pesar de los cambios que ha tenido la industria y los formatos de transmisión que existen. Sé que hay algunas personas que dicen que está muerto y ahora todo es rap, hip hop y todo eso. Pero nosotros lo vemos cuando estamos de gira y tocamos frente a tres generaciones. Vemos a tantos niños pequeños que disfrutan del rock. Vemos a tantos creyentes del rock en todo el mundo. Las masas por bandas de este género siguen sucediendo y todavía están llenando estadios. El rock no está muerto, esta muy bien y vivo”.

A pesar de su extensa trayectoria tocando en vivo a nivel mundial, para Meine, Masters of Rock no deja de ser un desafío. “Será algo diferente, porque se trata de un escenario y multitud más grande y con más bandas tocando. Tienes que encontrar la forma en que todo funcione sin problemas. Además, será la primera vez que toquemos parte de nuestro nuevo álbum en América Latina”.

Hasta ahora, solo los fanáticos de Canadá, Estados Unidos y países europeos han podido presenciar los shows que trajeron de vuelta a Scorpions luego de la pandemia. Meine, desde el estudio donde junto a sus compañeros crearon el décimo noveno título de la banda, reflexiona acerca de este regreso. “Se siente bien para todos. Para las bandas y para la audiencia también. La gente puede venir a los conciertos y volver a disfrutar de la música rock”. Un género que los ha llevado a ser reconocidos como la banda más exitosa de Alemania, cuyas ventas superan los 100 millones de álbumes a nivel mundial.

Particularmente en esta gira que iniciará por América Latina y seguirá por Europa, Meine adelanta que será “un poco de todo” y una “combinación de los clásicos”. Tanto éxitos de su reciente álbum como Seventh Sun y Peacemaker, como tracks de discos como Animal Magnetism (1980); Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990) serán parte del setlist. Es ahí que se hace presente en la conversación una canción que el líder de la banda no deja pasar, la omnipresente Wind of change.

Compuesta en su totalidad por él, la canción se inspiró en un viaje realizado en 1989 por la banda a la ciudad de Moscú, capital de la Unión Soviética en ese entonces. Wind of change se transformó en un himno que narra los eventos políticos y sociales de ese entonces, como la caída del muro de Berlín y el fin de la URSS. La power ballad de rock figura dentro de múltiples publicaciones que reconocen listas de canciones, y fue tanto el éxito, que en 1991 se publicó una versión en español, Viento de cambio.

El año pasado, como gesto solidario con la guerra y crisis humanitaria de Ucrania, la banda dedicó la canción en un show que realizaron en Las Vegas e incluso, cambiaron parte de su letra: “Escucha mi corazón, dice que Ucrania está esperando el viento del cambio”. Al respecto, el intérprete reflexiona: “Siempre es bueno crear conciencia social, si quieres decir algo que vaya más allá de la música. Cambié la letra porque se trata del mundo en el que vivimos y que todos anhelamos la paz. Wind of change acaba de llegar a los mil millones de visitas en Youtube y eso demuestra que la gente todavía quiere escuchar ese mensaje de paz y es maravilloso verlo”.

El cartel del festival contará además con el regreso y despedida definitiva de Kiss; los pioneros del hard rock, Deep Purple; los también alemanes Helloween; el heavy metal de Skid Row; y Scorpions. “No querrán perdérselo, Volvemos a Santiago para mecerte como un huracán. Queremos que la gente se vaya a casa esa noche y diga: ‘Wow, este fue otro fantástico show de Scorpions en Chile’”.