Al columpio: Drake se burla de Kanye West en su nueva canción con audio de Kim Kardashian

Siempre polémico, el rapero Drake estrenó hace pocos días una canción mientras se presentaba en el último episodio de The Fry Yiy Show, en Sound 42 de SiriusXM. El tema se titula Rescue Me, y lo más llamativo es que utiliza un sample de una conversación de Kim Kardashian con su madre, Kris Jenner, que contenía los planes de la socialité de divorciarse de Kanye West.

Ocurre que en la canción el rapero -de deslúcido paso por Lollapalooza Chile y una pésima gira por Sudamérica, donde incluso canceló un show- habla de su incapacidad para sentir emociones y tener intimidad con su pareja y es entonces cuando podemos escuchar a Kim que tiene claro lo que busca.

“Necesito a alguien que sea paciente conmigo/ Alguien que tenga dinero, que no me lo quitaría/ Ni siquiera necesitan ser tan famosos como yo/ No creo que los conozca en los lugares donde me muevo/ Pero en el fondo pienso en ti todo el día, mami”, se escucha decir a la Kardashian.

Las rencillas entre Drake y Kanye West se arrastran desde hace algunos años, cuando Kanye le contó a Pusha-T que Drake tenía un hijo secreto para que lo compartiera en una de sus canciones.

Por su lado, Drake reaccionó manteniendo silencio ante los rumores de una relación entre él y Kim y los avivó haciendo menciones, en varias de sus canciones, a una mujer llamada Kiki que vivía en Hideen Hills. Algo que no gustó nada a Kanye. Pareciera que el tiempo había borrado todo, pero al parecer no es así.