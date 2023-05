Succession dice adiós con un capítulo a la altura de una soberbia temporada final

En la última ocasión en que estuvo reunido junto a sus cuatro hijos –en un karaoke en el que Connor llegó a ahogar las penas–, Logan Roy les lanza una daga: “Los amo, pero ustedes no son personas serias”.

Aunque las tres temporadas previas de Succession tuvieron momentos en que el patriarca de la dinastía Roy humilló a sus retoños verbalmente –y jugó con que cualquiera de ellos podía ser su sustituto en la compañía que fundó–, ese es el instante en que los lastima de forma más frontal. Y, debido a que muere sólo unas horas más tarde a bordo de un avión, la herida que les infiere se torna más profunda.

El décimo y último episodio del ciclo final se alinea con la impresión de Logan. Lo confirma uno de sus descendientes en los últimos minutos de la historia. Roman, en una oficina de Waystar RoyCo, le dice a un desconsolado Kendall: “Somos una mierda. No somos nada”. Y habría que añadir: no son nada y están condenados a una eterna disputa entre ellos, siempre padeciendo las secuelas de no estar a la altura de la gigantesca figura de su fallecido padre. Es la idea que se termina de cerrar con el impecable capítulo emitido esta noche en HBO y HBO Max.

Titulado With open eyes (Con los ojos abiertos), el episodio sitúa buena parte de su primera mitad en Barbados. Allá, en la casa de su madre, Roman se refugia tras haber colapsado en el funeral de Logan y haberse perdido entre la multitud que protestaba en las calles de Nueva York.

Tanto Shiv como Kendall desean conocer su paradero: al día siguiente se celebrará la junta con el consejo en la que se votará aceptar la oferta de GoJo, la firma del empresario sueco Lukas Matsson. En la previa a esa instancia crucial, la isla se convierte de improviso en la sede de una reunión de los tres hermanos. El asunto comienza tenso, porque persiguen diferentes objetivos, pero experimenta un vuelco cuando se enteran que Matsson no cumplirá su promesa y no designará a Shiv como su CEO.

Tras una conversación áspera, resuelven que se alinearán para derribar el trato y que presentarán a Kendall como su carta para encabezar la compañía. En instantes que expresan el lado más armónico de su disfuncional relación, se bañan juntos en el mar, coronan a Kendall como “rey” –tras darle de beber una combinación fatal de alimentos– y vuelven a Estados Unidos convencidos de que su plan funcionará.

De regreso a Nueva York, acuden al departamento de su padre, ahora propiedad de Connor y Willa. En el inmueble ocurre una de las escenas más emotivas de toda la serie. Juntos ven en la televisión un video en que Logan protagoniza una lúdica dinámica junto al resto de los ejecutivos de la empresa, los mismos a los que basureó tantas veces. El registro termina en la interpretación de una canción que conmueve a sus hijos hasta las lágrimas. Ya despidieron los restos de su progenitor, pero todo sigue tan fresco como el segundo en que se enteraron de su muerte.

Esa es la calma antes de la tormenta. Mientras estaban en Barbados, Matsson no sólo cambió de opinión con Shiv, sino que escogió a su (todavía) esposo como su carta para asumir como director ejecutivo. Elige a Tom no tanto porque valore sus capacidades, sino porque identifica que es alguien que se acomoda mejor a sus necesidades. En otras palabras: puede ser un mejor títere que Shiv.

En el día clave, Kendall, Roman y Shiv arriban confiados a la junta con el consejo. Han hecho su trabajo y han sumado los votos necesarios para rechazar la oferta de GoJo. Sin embargo, no cuentan con que uno de ellos realizará un último movimiento que gatillará que esa idea se derrumbe. Igualados seis a seis, el voto de Shiv queda en suspenso cuando colapsa y abandona la sala.

Desencajada, anuncia que se inclinará a favor del trato. Lo justifica diciendo que no piensa que Kendall vaya a ser un buen CEO, aunque en verdad está escogiendo entre dos escenarios que la sitúan en una posición desfavorable: permitir que su hermano encabece el imperio o que lo haga pareja y padre del hijo que espera.

Kendall le pide explicaciones, luego le ruega que lo reconsidere. Ella brinda una replica brutal: “Te amo, pero no puedo soportarte”. Los tres aluden a que en algún momento Logan les prometió que sería su sucesor. La escena está dominada por los gritos y una tensión que escala hasta casi los golpes. De nuevo, resuena la frase del patriarca: “Ustedes no son personas serias”.

Y, como no lo son –y la ficción recuerda por enésima vez que es una gran tragedia–, finalmente la corona termina en la cabeza de otra persona. Shiv deberá lidiar con la traición (la que le cometieron y la que cometió) mientras su esposo ejerce como el elegido de Matsson. Roman parece feliz fuera del negocio mientras bebe un martini. Y Kendall padece las consecuencias de haber sufrido el golpe más duro de su vida. Es el dispar desenlace de los protagonistas de una de las series más extraordinarias de nuestro tiempo.