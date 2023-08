Entre sus últimos días y con amigos: así es el primer disco tributo a Patricio Manns

No había un proyecto discográfico diseñado para homenajear la extensa carrera musical de Patricio Manns, acaso uno de los nombres capitales de la Nueva Canción Chilena. Pero durante el período en que él y su esposa, Alejandra Lastra, comenzaron a sufrir complicaciones de salud, las que finalmente los llevaron a la muerte (ella en 2020 y él en 2021), el sello con el que trabajaba, Alerce, preparó en noviembre de 2020 un show de tributo online llamado La canción que te debemos.

Ese evento, en que participaron más de 50 artistas, fue bien evaluado por la histórica casa discográfica dedicada a la canción popular. Así, comenzó a rondar la idea de grabar un disco tributo. “Desde ese momento es que la idea de tributarlo en vida no dejó de estar presente. No alcanzamos, pero seguimos con más interés debido entre otras cosas a la falta de reconocimiento institucional que Patricio sufrió”, dice Viviana Larrea, directora de Alerce.

El proyecto finalmente se concreta con el disco Tributo a Patricio Manns. Un álbum grabado ente junio del 2021 y el verano de este año en que un variopinto de artistas chilenos, entre consagrados y emergentes proponen 20 versiones de temas de la discografía del autor oriundo de Nacimiento. “La idea era convocar a artistas que fueron amigos de él, y además otros que fueron influenciados por la obra del mismo Manns, que tuvieran alguna conexión”, cuenta Marcel Dupin, productor musical del disco y ex mánager del hombre de Arriba en la cordillera.

La portada del disco Tributo a Patricio Manns

El listado incluye nombres como Roberto Márquez, Elizabeth Morris, Nano Stern, Magdalena Matthey e incluso algunos de quienes le conocieron más a profundidad, como los músicos Marcelo Coulón y José Seves, quienes lo trataban desde los días de colaboración con Inti Illimani. La idea, dicen desde la organización, no era convocar a bandas, sino a músicos individuales. A los artistas se les dejó elegir la canción a versionar entre el extenso repertorio de Manns, que van desde Bandido a Cuando me acuerdo de mi país. Seves, por ejemplo, tomó Valdivia en la niebla, uno de los temas publicados a comienzos de los 70′s, con el que tiene una historia personal.

“Presencié en Valdivia la presentación de Patricio en una peña universitaria y creo que nos impactó a muchos de los presentes -comenta el músico a Culto-. Es una historia de amor que ocurre en Valdivia y que es de singular belleza, la que describe los lugares. Musicalmente tiene un tratamiento dramático que sube hacia espacios impensados. Siendo estudiante de las UTE de Valdivia aquella canción cambió nuestro modo de percibir ese paraiso sureño”.

Seves, una de las voces reconocibles de Inti Illimani pone en perspectiva la importancia de este tributo. “Toda la obra de Manns tiene significados trascendentales pues se conectan y representan paisajes, personajes y reflexiones de nuestra historia latinoamericana. Su valor va referido a aportar una poesía novedosa, con profundos pensamientos y una música que es única y difícil de comparar y de clasificar, dado que surge de una formación familiar singular con padres músicos y una vida de permanentes cambios a zonas de especial naturaleza y condiciones de vida”.

Patricio Manns Archivo Cedoc/COPESA

El álbum también incluye a una selección de artistas más cercanos al registro de la cantautoría, como Claudio Núñez o La Chinganera. “Buscamos a gente que estuviese en la línea del sello Alerce del canto popular, artistas quizás no tan conocidos, o tan famosos. Tratamos de mantener una línea estética más bien cercana a la raíz latinoamericana independientemente que hubiese pop, como Daniel Cantillana. La idea era mantenerlo bien minimalista”, explica Dupin.

“En la elección de los y las artistas participantes hay una mezcla generacional, una mezcla de creadores consagrados con otros y otras que se encuentran aún en el margen, trabajando duro para salir de él. Quisimos ser parte de dar a conocer diversas identidades, todos y todas amantes de la obra de Patricio”, complementa Viviana Larrea.

Si se analizan otros tributos a figuras de la música chilena, como el de Los Prisioneros (2000), la lista incluía desde bandas de rock a exponentes del hip hop. Consultados si en algún momento se consideró abrirse a otro géneros, responde Dupin. “No es que no haya sido opción, pero la verdad es que no veíamos un hip hopero que yo lo asociara con Manns, y por eso fue, no es que sea un prejuicio nuestro y la gente del sello. Simplemente no apareció en la convocatoria. Pero en el disco está la Camila Vaccaro que hace algo más rupturista”.

Patricio Manns Archivo Cedoc/COPESA

El productor agrega un detalle. “Después que hicimos el Caupolicanazo, con dos noches de homenaje en 2021, pensamos en hacer una edición rock, que no lo logramos, eso sí lo veíamos como más rupturista. Quizás por ese lado sí pensamos hacer algo pero no en este disco, sino quizás una versión solo rock. Eso se podría ver en algún minuto”. Tampoco descarta la posibilidad de futuras colaboraciones internacionales con artistas que fueron cercanos a Manns, como Víctor Heredia, Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat. “Pero queríamos hacerlo primero con nuestros artistas”, apunta Dupin.

Desde Alerce detallan que hay chances de nuevos lanzamientos relacionados con la discografía de Manns, sin olvidar también su costado como escritor. “Nuestra relación con Patricio Manns es muy antigua, una bella herencia que nos dejó Ricardo Garcia (NdR: fundador de la disquera). Esperamos seguir trabajando ahora con la recién creada Fundación Patricio Manns, pero hoy estamos abocados a la difusión de este Tributo a Patricio Manns con la esperanza de poder escuchar su nombre y su música en todo Chile”, señala Viviana Larrea.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales y saldrá a la venta en edición limitada de 300 vinilos en formato doble, al que se le sumará la versión en CD. Además ya está agendado un evento de lanzamiento en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, para el próximo 11 de noviembre, en que se espera contar con la participación de todos los músicos que grabaron en el álbum.

“Más que un concierto, es como una ceremonia, donde vamos a tener el disco, va a estar compartiendo el escenario la gente que lo quiso y que lo respetó -dice Marcel Dupin-. Él dejó una huella que han tomado las siguientes generaciones, como Los Bunkers con su versión de La exiliada del sur, de hecho hay fans de Los Bunkers que no saben que esa canción era del Pato y Violeta Parra. Una vez estábamos saliendo de un show con Inti Illimani y se acerca una persona y les dice ‘qué bueno que ustedes estén tocando canciones de Los Bunkers’. Entonces directa o indirectamente el Pato dejó una escuela”.

