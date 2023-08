Una voz clásica de los 90: Lisa Stansfield vuelve a Chile

Es una voz y un nombre que hasta hoy exhibe buena rotación en el dial FM y que, en su minuto de gloria, llegó a copar con varios hits los rankings globales.

Se trata de la reconocida cantante británica Lisa Stansfield, quien regresa al país para ofrecer un show donde desplegará lo mejor de su aplaudido catálogo.

Convertida en un ícono del R&B y del pop soul a nivel mundial, la artista visitará Chile en el marco de su gira internacional, ocasión en la que se subirá al escenario de Gran Arena Monticello, el próximo viernes 3 de noviembre de 2023.

Con una voz seductora y un sello artístico anclado en el romanticismo, sus comienzos en la música fueron a finales de los 80 como la vocalista de The Blue Zone, época en la que también colaboró con la banda Coldcut en el exitoso single People hold on, de 1989. Sin embargo, el reconocimiento mundial llegó con su debut como solista y su disco Affection (1990), del cual se desprende su hit All around the world, que llegó al #1 en varios países incluido el Reino Unido.

Junto a este éxito mundial, Lisa Stansfield lanzó otros reconocidos singles, entre los que destacan The real thing, Never, never gonna give you up, Change y All woman.

Luego de varios años de pausa, regresó en 1997 con su disco homónimo, con el que alcanzó el #2 de ventas en Inglaterra. Además, en 1999 debutó en el cine con Swing, película para la que grabó 10 canciones que se incluyeron en su banda sonora. Su última producción es Deeper, su octavo álbum de estudio estrenado en 2018, con temas compuestos por la propia Stansfield.

COORDENADAS:

Viernes 3 de noviembre

21.00 horas

Entradas a la venta desde el viernes 11 de agosto a las 11:00 horas, por el sistema Topticket.cl