De Sábado Gigante a Gracias a la Vida: llega el filme de superhéroes que tributa a la cultura latina

Ángel Manuel Soto (San Juan, 1983) tiene una máxima: “Yo no estaría donde estoy si no fuese por los que estuvieron antes de mí. Ellos son héroes sin superpoderes. Su superpoder es su amor incondicional”.

Al director puertorriqueño lo movilizó esa idea mientras realizaba Blue Beetle. Basada en el superhéroe de DC Comics nacido en 2006, la película gira en torno a Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un adolescente de raíces mexicanas que al tomar contacto con una reliquia adquiere superpoderes.

Foto: Courtesy Warner Bros. Pictures

La cinta –ya en salas chilenas– tiene los elementos habituales de un filme del género (un balance de humor y acción, eventos traumáticos, buen despliegue de efectos visuales), pero se las arregla para constituirse como una propuesta fresca en el saturado panorama de las adaptaciones de cómics.

Gran parte de ello obedece a las particularidades y a la relevancia que se le otorga al clan que acompaña al protagonista. Un círculo que componen sus padres (Damián Alcázar, Elpidia Carrillo), su abuela (Adriana Barraza), su hermana (Belissa Escobedo) y su tío (George Lopez). Según la óptica del cineasta, “esta película es una carta de presentación no solamente para Jaime Reyes, sino que para su familia”.

“Yo no podía hacer una película de superhéroes de una familia latina y que no fuera latina, (aunque) sé que la latinidad no es un monolito y que hay cosas diferentes según la cultura (…) Al final del día, no quiero esconder quién soy y tampoco voy a permitir que me hagan esconder quién soy”.

Ángel Manuel Soto. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Blue Beetle tiene un elenco de ascendencia latina (a excepción de Susan Sarandon, quien interpreta a la villana) y está plagada de referencias a la cultura hispanohablante. En un televisor se ven durante algunos segundos una edición de Sábado gigante, mostrando una interacción entre Don Francisco con El Chacal de la Trompeta.

En otros de esos guiños, la cinta introduce a El Chapulín Colorado. “Aunque tenemos millas de distancia de separación, algo que encontramos (en común) el escritor (Gareth Dunnet-Alcocer) y yo es que, mientras él estaba en Querétaro y yo estaba en una montaña en Caguas, en Puerto Rico, nos criamos viendo a El Chapulín Colorado”, explica sobre la ficción de Roberto Gómez Bolaños. “Es algo cruza nacionalidades y fronteras. Por eso queríamos rendirle honor y homenaje”.

El soundtrack del largometraje también es un recorrido por diferentes sonidos de Latinoamérica. A lo largo de la historia pasan Los Panchos, Thalía, Calle 13, Los Saicos, Soda Stereo y Alberto Cortez, con su versión de Gracias a la vida, de Violeta Parra.

Foto: Courtesy Warner Bros. Pictures

“Yo hice una playlist (basada en) si yo cogiera todos los celulares de la familia Reyes y viera qué es lo que están escuchando. Dije: ¿qué es lo que escucha Alberto (Damián Alcázar)? Era imposible no tener esa canción, Gracias a la vida, que me recuerda mucho a mi papá”, explica, junto con definir a la composición como “un mantra en casa”. “Quería enseñar todos los colores que tenemos, que trascienden el cliché”, advierte.

Aunque el futuro del personaje está asociado al desempeño de la producción en taquilla, Soto anticipa que ya están trabajando en una continuación. “Su historia no termina con esta”, afirma. “Este es el primer acto de una saga gigante”.