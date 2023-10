Sam Neil de Jurassic Park dice estar preparado para morir: “El asunto es que estoy acabado”

El actor norirlandés Sam Neil (76), conocido en roles en películas como Jurassic Park (1993), La caza del octubre rojo (1990), entre otras, abordó como lleva la agresiva enfermedad que padece desde hace algunos años. Se trata de un raro cáncer a la sangre que ya está en fase avanzada.

En su libro de memorias Did I Ever Tell You This? (¿Te he contado esto alguna vez?), publicado esta temporada, Neil detalló le habían detectado un linfoma angioinmunoblástico de células T. “El asunto es que estoy acabado. Posiblemente muriendo”, escribió.

Por ello, el actor trata de llevar su vida dentro de lo que la enfermedad le permite. Así lo detalló en charla con el medio Australian Story. “Sé que lo tengo, pero no estoy interesado en él”, señaló sobre su cáncer. “Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas”.

Neil se sometió a tratamiento de quimioterapia, pero este no funcionó. Luego cambió a una terapia basada en un fármaco anticancerígeno poco común, y funcionó. Pero es de momento un respiro. Los médicos le comentaron que hay una chance que el medicamento deje de funcionar. “Estoy preparado para eso”, señaló.

El diagnóstico lo empujó a escribir sus memorias. “Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por tanto”, asegura en la entrevista. “Comencé a pensar que tenía que escribirlo, porque no estaba seguro de cuánto iba a vivir. Era una carrera contra el reloj”. decidió publicarlas cuando tuvo 50.000 palabras. “Pensé que sería estupendo que tuvieran algunas de mis historias. Podría no estar aquí en un mes o dos. Dejémosles algo”.

Pese a todo, Neil dice que ha tratado de mantenerse en activo y que la idea de la jubilación “me llena de horror”.