“El misterio se disuelve en lo absurdo”: La cuarta temporada de True Detective divide a la crítica

La cuarta temporada de True Detective se estrenó la noche del 14 de enero en HBO. A pesar del esperado regreso de la serie de antología, la crítica internacional se muestra insatisfecha con Noche polar, el nombre que recibía la última entrega.

Fue en 2019 que se estrenó la tercera temporada, por lo tanto, hace ya cinco años que los seguidores de la producción de Nic Pizzolatto (Gavelston) aguardaban su regreso. Sin embargo, en esta ocasión la responsable de dar vida a continuidad de True Detective fue Issa López, escritora y directora de cine mexicana conocida por obras como Vuelven (2019) y 600 millas (2015).

Noche polar aborda la historia de un grupo de científicos que son hallados muertos en Ennis, un pueblo minero de Alaska. Este caso llevará a Liz Danvers (Jodie Foster), la jefa de policía local, quien debe unirse con Evangeline Navarro (Kali Reis) para resolver el caso. Lo curioso, es que un indicio relacionará el hallazgo de los científicos con la investigación del caso de una mujer nativa muerta, cuyo asesinato lleva sin resolver seis años.

Sobre la serie, donde Jodie Foster regresa a las pantallas en un papel protagónico, los críticos de medios internacionales no se muestran tan convencidos.

Como punto a favor, reconocen un acierto en la elección de Issa López en la cuarta temporada y al cambio de enfoque que esta le otorgó a la entrega.

“La cuarta temporada de True Detective, llamada Night Country, es a la vez una ruptura brusca con el pasado del programa y una respuesta implícita a sus deficiencias (...) Al redefinir lo que puede ser el programa, Night Country también revitaliza el arquetipo al ubicarlo en un contexto nuevo”, sostiene Alison Herman, crítica de Variety.

A diferencia de las temporadas anteriores, Noche polar tiene tintes más sobrenaturales, negativamente valorados. “Mientras que las historias de True Detective de Pizzolatto eran esencialmente novelas negras con un brillo de psicología pop y sensacionalismo de películas de terror, López se compromete con lo extravagante y sobrenatural (...) Derrocha en el uso de efectos de terror para sacudir a la audiencia y complicar la trama”, indica Mike Hale, crítico de The New York Times.

“Cuando se trata de la cuarta temporada de True Detective, se podría haber usado más lo fundamentado y menos lo fantástico”, coincide Daniel Fienberg, de The Hollywood Reporter.

Un punto que destaca Fienberg es la presencia de mujeres en la temporada. “Con Foster y Reis cumpliendo hábilmente la estructura requerida de True Detective, los hombres quedan en una capacidad secundaria insulsa”, indica.

Las anteriores temporadas eran un realce de la masculinidad, señala Herman, de Variety. “López interpreta una novedad para la franquicia: múltiples protagonistas femeninas, en la forma de la leyenda viviente Jodie Foster y la boxeadora convertida en actriz, Kali Reis”, sostiene.

No obstante, Noche polar no convence. “El misterio se disuelve constantemente en lo absurdo, los personajes se hunden en la incoherencia y el horror no es lo suficientemente original o evocador como para sostener las cosas por sí solo”, profundiza Hale de The New York Times.

“La única forma en que se puede decir que la temporada tuvo éxito, aunque sólo sea por la fuerza de sus convicciones, es como una representación de la depredación cultural y económica”, concluye.