Israel aplaude la “claridad moral” de Milei tras declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

Javier Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su visita a ese país, en febrero de 2024. Foto: Presidencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha aplaudido este miércoles la “claridad moral” y el “compromiso inquebrantable” del presidente de Argentina, Javier Milei, al declarar como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní.

“Con esta decisión, el presidente Milei, uno de los líderes más destacados de nuestra generación, demuestra una vez más claridad moral y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la lucha contra sus enemigos”, ha subrayado en redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.

I thank the President of Argentina @JMilei for his decision, on the eve of Passover, the Festival of Freedom, to designate Iran’s Revolutionary Guards as a terrorist organization.



This decision follows his designation of Hezbollah and Hamas as terrorist organizations, and places… https://t.co/Y26ZXcimPI — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 1, 2026

La decisión se suma a su declaración de que el partido-milicia chiita libanés Hezbolá y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) son “organizaciones terroristas”. “Sitúa a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista Iraní y sus proxys”, ha argumentado Saar.

El ministro israelí ha recordado que el país latinoamericano también fue “blanco de la violencia asesina del régimen iraní en los graves atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y contra el centro comunitario judío (AMIA) en 1994”.

La oficina de Milei informó en la víspera de que esta decisión “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Milei reforzó el alineamiento con EE.UU. y designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán https://t.co/gkxPfPTvYN — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 1, 2026

“El presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, manteniendo la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, indicó en un comunicado.

La designación como terrorista de la Guardia Revolucionaria ya fue pedida en abril de 2024 por el exministro de Relaciones Exteriores israelí y actual titular de Defensa, Israel Katz. Esto se produce después de que el Gobierno argentino hiciera lo propio con las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, siguiendo así los pasos de Estados Unidos.