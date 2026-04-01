Los contactos de Matthei con parlamentarios y su crítico rol al gobierno de Kast

Este miércoles en la tarde, una de las figuras de la derecha que se espera llegue hasta la misa conmemorativa por los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, es la excandidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei.

Aunque su entorno no confirman su asistencia, fuentes de la UDI afirman que sí está contemplada su participación, por lo que de concretarse no solo se volvería a encontrar con el Presidente José Antonio Kast, sino que sostendría su segunda actividad más pública en las últimas semanas tras su derrota en las presidenciales.

Y es que el pasado 12 de marzo, la exalcaldesa también llegó hasta el homenaje al expresidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo (UDD), donde también se encontró con Kast.

Lejos de la primera línea y más concentrada en sus redes sociales, donde suele mostrar sus recetas de cocina y también promociona algunos empredimientos, a 21 días de que se instalara la nueva administración de a poco se ha ido reactivando e incluso no ha dudado en cuestionar algunas de las decisiones y propuestas del gobierno.

Sin ir más lejos, ayer se mostró crítica de la determinación del gobierno de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien se encontraba en medio de un tratamiento por cáncer de mama.

Hace unos días, en tanto, también cuestionó la decisión de La Moneda de retirar de Contraloría una serie de decretos medioambientales.

“Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, apuntó en sus redes sociales.

En esa línea, afirmó que “espero que la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”.

Al mismo tiempo, tomó distancia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo por el alza de los combustibles. “Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”, dijo en sus redes sociales.

En el sector no ha sorprendido la distancia que ha tomado del nuevo gobierno. Lo anterior, no solo por las diferencias que sostuvo con el entonces abanderado republicano en la campaña, sino que porque aunque tras perder la primera vuelta y entregar su respaldo a Kast de cara al balotaje, se alejó de la primera línea política, de igual forma ha estado pendiente de los primeros pasos del Ejecutivo y quienes ha podido conversar con ella -afirman- no ha escondido algunas de sus preocupaciones.

Según parlamentarios del sector, aunque no lo ha hecho de forma activa, de igual manera cada cierto tiempo ha sostenido intercambios con algunos dirigentes del bloque, no solo para ponerse al día sino también intercambiar algunas opiniones por la contigencia.

De hecho, según fuentes del sector, hace unas semanas se contactó con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para felictarla tras su participación en una entrevista del programa Tolerancia Cero, donde se refirió a los primeros días del gobierno.

Al mismo tiempo, ha sostenido conversaciones el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, su par Diego Schalper (RN), y la senadora y timonel electa de RN, Andrea Balladares, quien ha estado colaborando con la exalcaldesa sobre todo en materia de las rendiciones de campaña ante el Servicio Electoral (Servel).

Durante el verano, en tanto también mantuvo conversaciones activas con la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, el entonces diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), entre otros.

En entrevista con LUN, incluso, la propia Matthei reconoció que “estoy observando detenidamente lo que está sucediendo, las decisiones que se están tomando, viendo si realmente se va a avanzar en las principales promesas de campaña” e incluso, afirmó que está viendo la posibilidad de hacer un podcast “para conversar sobre actualidad”.

En el sector, eso sí, aunque saben que la exalcaldesa no tiene intención de volver a la primera línea en el corto plazo, sí recalcan que sigue siendo una de las principales líderes en el sector, por lo que no sería raro que más adelante vaya asumiendo un rol más protagónico.

“Ella siempre ha sido un referente y creo que siempre va a estar activa, es entendible que haya tomado una distancia que me parece prudente, pero ha trabajado toda su vida en el mundo público, entonces creo que lo va a seguir haciendo, y esperamos que sea así”, dijo la diputada, Ximena Ossandón.