Shakira confirma que fue hospitalizada y cancela concierto en Perú

La cantante colombiana Shakira confirmó que fue hospitalizada y a causa de ello canceló su concierto en Perú.

Antes de que la intérprete diera detalles de su estado de salud, medios internacionales ya habían adelantado que fue internada de urgencia en la Clínica Delgado en Lima por un fuerte dolor abdominal.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, comunicó la artista a través de sus historias de Instagram.

Shakira actúa durante la 67ª Entrega Anual de los Premios Grammy en los Ángeles, California, EE.UU., 2 de febrero de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni.

Junto con ello, la cantante informó que su estado no le permitirá presentarse hoy ante el público peruano: “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, lamentó.

La artista colombiana expresó hacia el final de su mensaje que desea retomar su gira pronto. “Espero mañana estar mejor, y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, prometió.

Cabe señalar que Shakira también se presentará en Chile en un par de semanas. La colombiana tiene agendados dos conciertos en el Estadio Nacional, el 2 y 3 de marzo, respectivamente, cuyas entradas ya figuran agotadas.