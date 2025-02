Phil Collins descarta grabar nueva música: “He estado muy enfermo”

El excantante y baterista, Phil Collins, descartó la posibilidad de grabar nueva música en el futuro cercano, pues en una entrevista con MOJO, señaló que ya no tiene el impulso creativo para volver a componer, asegurando además, que se encuentra “muy enfermo”.

“Sigo pensando que debería bajar al estudio y ver qué pasa”, dijo Collins. “Pero ya no tengo hambre. La cuestión es que he estado enfermo, quiero decir muy enfermo".

Cabe señalar que el artista no ha lanzado un álbum con material original desde la banda sonora de Brother Bear en 2003.

Por otro lado, su último disco en solitario, titulado Testify, llegó un año antes, y en 2010 publicó Going Back, un álbum de covers de Motown y soul.

Los problemas de salud

En los últimos años Collins ha enfrentado graves problemas de salud, principalmente derivados de una lesión en la columna sufrida en 2007.

Es por ello que durante la gira de despedida de Genesis en 2022, se vio obligado a cantar desde una silla mientras su hijo, Nic Collins, tomaba su lugar en la batería. Desde entonces, el músico ha usado un bastón para caminar y ha limitado sus apariciones públicas.

FOTO: ROCIO CUMINAO/AGENCIAUNO

Sin embargo, en el documental Drummer First, grabado en 2022, explicó su frustración por no poder tocar: “Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, entonces lo intentaré. Pero siento que he gastado todas mis fuerzas”, señaló. “He pasado toda mi vida tocando la batería. No poder hacerlo de repente es un shock”.