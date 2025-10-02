40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Una fotografía de Roy Harold Fitzgerald bastó para convencer a Henry Willson, un cazatalentos de Hollywood de la época. Eso sí, su incipiente colaboración debía concretarse a cambio de algo: que pasara a llamarse Rock Hudson, un guiño al Peñón de Gibraltar y el río Hudson. Pese a que la idea no le gustó, el actor aceptó la propuesta y llegó con ese llamativo nombre a Los Angeles, la ciudad donde debía instalarse cualquier aspirante con deseo de triunfar en la pantalla grande.

A la larga, así es como lo conociera Estados Unidos y como apareciera en los créditos de películas como Sublime obsesión (1954), Lo que el cielo nos da (1955) y Gigante (1956), películas en las que compartió cartel con figuras de la talla de Jane Wyman, Elizabeth Taylor y James Dean. Tras irrumpir en los 50, se convirtió en un sex symbol, hizo más de 60 películas a lo largo de cuatro décadas y durante sus últimos años apareció en la serie Dinastía.

Ahora, ¿por qué muchas veces Hudson no aparece a la misma altura que otras grandes figuras de la misma época? Stephen Kijak, director del documental Rock Hudson: All that heaven allowed (HBO Max), elaboró una posible explicación hace un par de años: “No lo sé. Creo que en parte se debe a que el legado acaba reduciéndose a: Rock Hudson fue aquel actor que murió de Sida”.

Hudson mantuvo en secreto que estaba enfermo. Consciente de su nivel de estrellato y de que le tocó vivir en una época conservadora, también fue absolutamente hermético respecto a su orientación sexual. Esa información únicamente era manejada por su círculo más cercano, lo que incluía a su equipo y sus amigas Elizabeth Taylor y Doris Days.

Tras años de rumores, hubo dos episodios que cambiaron las cosas. Primero, en mayo de 1984, en la cena anual en la Casa Blanca, Nancy Regan notó que estaba muy delgado y le preguntó si estaba enfermo, pero él no le reveló la razón. Luego, a mediados de 1985, circuló que el actor había colapsado en su habitación de hotel en París. Una noticia que rápidamente se difundió mundialmente y alertó a sus fans.

En un inicio su equipo comunicó que padecía un tipo de cáncer que no se podía operar y negó que padeciera sida. Días después, el 25 de julio de 1985, el panorama dio un vuelco. “El Sr. Rock Hudson padece el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que le fue diagnosticado hace más de un año en Estados Unidos”, informó Yanou Collart, su publicista francesa, a la prensa agolpada en las afueras del Hospital Americano de París.

“¿Qué tan famoso era? Bastó con que una rueda de prensa se anunciara que Rock Hudson tenía sida, y en cuestión de cinco minutos la noticia se convirtiera en un tema de interés mundial. Apareciò en todos los periódicos y en todos los noticieros. Era la noticia principal”, indicó Stephen Kijak.

El actor había viajado para recibir tratamiento con el antiviral HPA-23, que entonces no estaba disponible en Estados Unidos. Tras perder más de 30 kilos, no estaba en condiciones de tomar un vuelo comercial de regreso a su país, lo que redujo las opciones.

“Estaba demasiado débil como para hacer transbordos. Air France pedía US$ 250 mil por un (avión) 747 para llevarlo a casa, una cantidad enorme. Nos llamaron desde la losa para asegurarse de que se hubiera transferido el dinero antes de despegar. Finalmente, logramos que regresara a casa”, recordó Wallace Sheft, representante de Hudson, a People.

Ya de vuelta en Estados Unidos, recibió visitas puntuales. De todos modos, se organizó un último gesto que ayudaría a consolidar su legado. Sus palabras finales fueron leídas por Burt Lancaster en Commitment to Life, un evento benéfico organizado por AIDS Project Los Angeles un par de semanas antes de su muerte. “No me alegro de estar enfermo; no me alegro de tener Sida. Pero si esto ayuda a otros, al menos puedo saber que mi desgracia ha tenido algún valor positivo”, indicó.

El actor falleció el 2 de octubre de 2025 en Beverly Hills, enlutando a los amantes del cine y a sus colegas. En medio de una época en que existía desconocimiento sobre la epidemia que afectaba al mundo, su caso generó cambios. Se creó Fundación para la Investigación sobre el Sida (amfAR, por sus siglas en inglés), una institución de la que Elizabeth Taylor fue cofundadora antes de crear su propia organización sin fines de lucro. Nunca más Hollywood volvió a hablar de la misma forma de una enfermedad que se llevó a uno de sus máximos astros.