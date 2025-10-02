SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Conocido como el “Principe Encantador”, el actor fue una de las figuras más renombradas de mediados de siglo en Hollywood. Su trabajo en la pantalla grande quedó para siempre asociado al impacto que produjo su fallecimiento en 1985 y sus meses finales, en que se reveló que estaba enfermo. Elizabeth Taylor y Doris Day fueron dos de sus grandes confidentes.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Una fotografía de Roy Harold Fitzgerald bastó para convencer a Henry Willson, un cazatalentos de Hollywood de la época. Eso sí, su incipiente colaboración debía concretarse a cambio de algo: que pasara a llamarse Rock Hudson, un guiño al Peñón de Gibraltar y el río Hudson. Pese a que la idea no le gustó, el actor aceptó la propuesta y llegó con ese llamativo nombre a Los Angeles, la ciudad donde debía instalarse cualquier aspirante con deseo de triunfar en la pantalla grande.

A la larga, así es como lo conociera Estados Unidos y como apareciera en los créditos de películas como Sublime obsesión (1954), Lo que el cielo nos da (1955) y Gigante (1956), películas en las que compartió cartel con figuras de la talla de Jane Wyman, Elizabeth Taylor y James Dean. Tras irrumpir en los 50, se convirtió en un sex symbol, hizo más de 60 películas a lo largo de cuatro décadas y durante sus últimos años apareció en la serie Dinastía.

Ahora, ¿por qué muchas veces Hudson no aparece a la misma altura que otras grandes figuras de la misma época? Stephen Kijak, director del documental Rock Hudson: All that heaven allowed (HBO Max), elaboró una posible explicación hace un par de años: “No lo sé. Creo que en parte se debe a que el legado acaba reduciéndose a: Rock Hudson fue aquel actor que murió de Sida”.

Hudson mantuvo en secreto que estaba enfermo. Consciente de su nivel de estrellato y de que le tocó vivir en una época conservadora, también fue absolutamente hermético respecto a su orientación sexual. Esa información únicamente era manejada por su círculo más cercano, lo que incluía a su equipo y sus amigas Elizabeth Taylor y Doris Days.

Tras años de rumores, hubo dos episodios que cambiaron las cosas. Primero, en mayo de 1984, en la cena anual en la Casa Blanca, Nancy Regan notó que estaba muy delgado y le preguntó si estaba enfermo, pero él no le reveló la razón. Luego, a mediados de 1985, circuló que el actor había colapsado en su habitación de hotel en París. Una noticia que rápidamente se difundió mundialmente y alertó a sus fans.

En un inicio su equipo comunicó que padecía un tipo de cáncer que no se podía operar y negó que padeciera sida. Días después, el 25 de julio de 1985, el panorama dio un vuelco. “El Sr. Rock Hudson padece el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que le fue diagnosticado hace más de un año en Estados Unidos”, informó Yanou Collart, su publicista francesa, a la prensa agolpada en las afueras del Hospital Americano de París.

“¿Qué tan famoso era? Bastó con que una rueda de prensa se anunciara que Rock Hudson tenía sida, y en cuestión de cinco minutos la noticia se convirtiera en un tema de interés mundial. Apareciò en todos los periódicos y en todos los noticieros. Era la noticia principal”, indicó Stephen Kijak.

El actor había viajado para recibir tratamiento con el antiviral HPA-23, que entonces no estaba disponible en Estados Unidos. Tras perder más de 30 kilos, no estaba en condiciones de tomar un vuelo comercial de regreso a su país, lo que redujo las opciones.

“Estaba demasiado débil como para hacer transbordos. Air France pedía US$ 250 mil por un (avión) 747 para llevarlo a casa, una cantidad enorme. Nos llamaron desde la losa para asegurarse de que se hubiera transferido el dinero antes de despegar. Finalmente, logramos que regresara a casa”, recordó Wallace Sheft, representante de Hudson, a People.

Ya de vuelta en Estados Unidos, recibió visitas puntuales. De todos modos, se organizó un último gesto que ayudaría a consolidar su legado. Sus palabras finales fueron leídas por Burt Lancaster en Commitment to Life, un evento benéfico organizado por AIDS Project Los Angeles un par de semanas antes de su muerte. “No me alegro de estar enfermo; no me alegro de tener Sida. Pero si esto ayuda a otros, al menos puedo saber que mi desgracia ha tenido algún valor positivo”, indicó.

El actor falleció el 2 de octubre de 2025 en Beverly Hills, enlutando a los amantes del cine y a sus colegas. En medio de una época en que existía desconocimiento sobre la epidemia que afectaba al mundo, su caso generó cambios. Se creó Fundación para la Investigación sobre el Sida (amfAR, por sus siglas en inglés), una institución de la que Elizabeth Taylor fue cofundadora antes de crear su propia organización sin fines de lucro. Nunca más Hollywood volvió a hablar de la misma forma de una enfermedad que se llevó a uno de sus máximos astros.

Más sobre:CineLa Tercera PMRock HudsonElizabeth TaylorDoris DayDinastíaCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Presupuesto de seguridad: Plan Nacional Contra el Crimen Organizado sufre recorte de un 31,7% para el 2026

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

¿Tiene la llave? El protagónico rol del rector De la Llera (PUC) en la discusión del proyecto que busca superar el CAE

¿La dinastía Kast? Los tres miembros de la familia que compiten en las elecciones parlamentarias

Una baja sensible para Matthei: el tránsito del gobernador Diego Paco (RN) a la campaña de Kast

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda
Chile

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Presupuesto de seguridad: Plan Nacional Contra el Crimen Organizado sufre recorte de un 31,7% para el 2026

¿Tiene la llave? El protagónico rol del rector De la Llera (PUC) en la discusión del proyecto que busca superar el CAE

Fondos de pensiones A y B anotan su mejor desempeño en 16 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones A y B anotan su mejor desempeño en 16 años en lo que va de 2025

Grupo Patio emite millonario bono por más de US$60 millones

Fin a exención: Aliexpress, Amazon, Shein y Temu están entre los comercios ya inscritos ante el SII y comenzarán a cobrar IVA a compradores

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League

Nueve giras antes del Mundial y no hay 9: la fallida búsqueda de Nicolás Córdova que la Sub 20 paga sin goles

“Sabemos jugar fútbol; esta es una gran oportunidad para que nos vean”: cubano rompe en llanto tras la igualdad ante Italia

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida
Cultura y entretención

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Silvio Rodríguez se reúne con el presidente Gabriel Boric en La Moneda y lo define como “un amigo”

Con obras de Raúl Zurita, César Aira y Mary Wollstonecraft: guía con lo que trae la Primavera del Libro 2025

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca
Mundo

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

Policía cataloga de terrorista el ataque de Manchester y confirma dos arrestos

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta