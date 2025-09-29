Daniel Day-Lewis regresa al cine tras ocho años: “El trabajo siempre fue muy importante para mí. Como el pan y el agua”

La jornada de este domingo del Festival de Nueva York acogió una función que bien califica como uno de los acontecimientos cinematográficos del año: el estreno mundial de Anemone, el regreso de Daniel Day-Lewis a la actuación después de colgar los guantes hace ocho años.

Alejado de la industria desde El hilo fantasma (2017), el actor inglés apareció en el certamen junto a su hijo Ronan –quien debuta en la dirección con el largometraje y coescribe el guión junto a su papá– y con su compatriota Sean Bean, quien interpreta a su hermano en la película, un drama ambientado en el norte de Inglaterra que aborda la violencia política y la reconciliación familiar.

Los tres compartieron una conversación conducida por Dennis Lim, director artístico del festival, instancia en la que la estrella de Lincoln (2012) reflexionó sobre el momento en que anunció su retiro. Ronan Day-Lewis, quien tiene 27 años y es el segundo de los tres hijos que comparte con Rebecca Miller, tomó la palabra para detallar que todo partió por su inquietud de contar una historia sobre dos hermanos.

“Luego, en un momento dado, después de que mi padre dejara de actuar por un tiempo, me dijo que quería encontrar algo en lo que pudiéramos trabajar juntos. Resultó que él también tenía la idea, por su cuenta, de hacer algo relacionado con la hermandad. Esa fue nuestra inspiración inicial y lo que nos impulsó a seguir adelante”, explicó el también pintor.

De buen humor, el protagonista de Mi pie izquierdo (1989) se sumergió en la escritura del filme, un proceso creativo que iniciaron en completo secreto en el año 2020. “Al principio eran sólo dos chicos en un cobertizo, pero luego, con el tiempo, nos cansamos de estar en ese cobertizo”, indicó, para luego puntualizar que crearon y le dieron relevancia a Nessa, el personaje al que da vida Samantha Morton.

Day-Lewis encarna a Ray Stoker, un exsoldado británico que vive en completo aislamiento en el bosque. Su hermetismo se termina cuando en la puerta de su cabaña aparece Jem (Sean Bean), su hermano, a quien no ve desde hace dos décadas y trae noticias que lo obligarán a confrontar su misterioso pasado.

Después de que Ronan recordó sus días en el set de las películas de su padre y habló de la influencia que ejerció haber visto Kes (1969), de Ken Loach, Dennis Lim le preguntó a Daniel Day-Lewis sobre la pausa que se tomó a partir de 2017 y que anunció mediante un comunicado antes del lanzamiento de El hilo fantasma. Como decidió volver a la industria, muchos recordaron que también estuvo alejado del cine entre The boxer (1997) y Pandillas de Nueva York (2002).

“Sí, me he tomado un tiempo de descanso. Al parecer me han acusado de retirarme dos veces, pero nunca se me ocurriría usar la palabra ‘retiro’, porque a veces he dejado de trabajar en esto porque quería dedicarme a otras cosas durante un tiempo”, planteó.

“Después del último filme que hice (El hilo fantasma), me sentía muy deprimido. Me metí en un buen lío al anunciar que iba a dejar de trabajar y probablemente me metí en un lío aún mayor al volver.”, agregó, causando risas entre los asistentes. “Negarme la oportunidad de trabajar con Ronan sólo por orgullo, creo que habría sido una peor decisión”.

También abordó la incomodidad que siente con cierto aspecto de su oficio y la contracción que eso implica. “El trabajo siempre fue muy importante para mí. Era como el pan y el agua. Pero creo que tengo algo en común con muchos actores: no estoy hecho para la vida que conlleva, para el aspecto público. Es una paradoja, porque parecemos estar pidiendo atención sólo por el hecho de hacer este trabajo”.

“(En 2017) Pensé: estoy haciendo esto porque no creo que vuelva a sentir la misma pasión por este trabajo. Pero ocurrió. Y estoy muy agradecido por ello. Espero que vuelva a ocurrir”, enfatizó, dejando abierta la puerta a aceptar otrtos proyectos.

En carrera por los Oscar

Aunque a Daniel Day-Lewis no le gusta la atención, su nueva cinta lo podría devolver a la carrera por los Oscar. Una instancia en la que tiene un historial envidiable: tres estatuillas doradas y otras tres nominaciones. Tras la publicación de las primeras críticas de Anemone, ha tomado fuerza la idea de que corre con buenas posibilidades de volver a conseguir una candidatura.

Para IndieWire, la película “está dirigida con una habilidad prometedora que demuestra la inteligencia y el talento de su director y guionista. Un talento que no se limita a su estrella, quien regresa a la actuación tras su retiro para ofrecer una interpretación magistral”.

“Las interpretaciones de los dos actores principales combinan a la perfección. Bean es sutil, reactivo, intuitivo y además, muy divertido; está en plena forma. Por su parte, Day-Lewis sigue siendo tan brillante como siempre: cada gesto, cada mirada, cada expresión transmite una gran intensidad. Uno podría verlos así durante horas, que en general es lo que ofrece Anemone, con dos monólogos inquebrantables de Day-Lewis que sirven como marco dramático”, opinó The Telegraph.

Por su parte, The Hollywood Reporter fue menos eufórico: “Interpretando a un hombre preocupado y taciturno que lleva 20 años viviendo en el exilio autoimpuesto, la actuación vigorosa de Day-Lewis aporta cierta profundidad narrativa a un drama que, de otro modo, carece de ella”.

Aunque consideró que se trata de un filme “decepcionante”, The Guardian reconoció que “el hijo sabe cómo filmar a su padre, encuadrando con precisión el rostro imponente del actor en la sombra, a veces oculto por ella, y en una toma especialmente bella, iluminado por el resplandor de la hoguera”.

Anemone debutará en cines de Estados Unidos este 3 de octubre. Por ahora no tiene fecha de estreno en salas de Chile.