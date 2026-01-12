Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

Durante la jornada del 7 de enero, el cantante mexicano Rubén Albarrán, fundador de la influyente banda mexicana Café Tacvba, hizo pública a través de su perfil de Instagram la entrega de unas cartas dirigidas a Warner Music México y Universal Music México, que tienen los derechos de explotación de las canciones del grupo.

Estos textos solicitaban que la música de la banda fuera dada de baja de Spotify “por contravenir su visión artística y ética”, tanto de Albarrán como del grupo. Lo que vino después fue un conflicto de declaraciones que van en la línea de polémicas que ya han alcanzado a la plataforma de transmisión musical.

“Las razones (tras la solicitud) ya las conocen: inversiones en armamento, publicidad de ICE; nuestras regalías de miseria, la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos (...)”, explicó Albarrán en un video subido a su Instagram, refiriéndose a diversas controversias protagonizadas por Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, y la cuestionada retribución económica recibida por los artistas.

El artista mexicano hizo un llamado a los oyentes de Café Tacvba a que escuchen su música en otras plataformas y que, en cambio, boicoteen el servicio sueco, pidiendo que ojalá su público “no forme parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia; es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos”.

Extraído de Café Tacvba

Inteligencia Artificial

La polémica principal aludida por el cantante es la inversión de Prima Materia, compañía personal de Ek, en la empresa europea Helsing, una firma de defensa especializada en software de inteligencia artificial integrado en aviones de combate y drones de guerra. Este gasto, anunciado en junio de 2025 por el mismo CEO de Spotify, fue de 700 millones de dólares. Si bien portavoces del servicio musical han declarado que Helsing “solo está involucrada en defensa europea”, la controversia fue enorme y tuvo repercusiones mediáticas.

Durante los meses posteriores a la noticia, las bandas King Gizzard & The Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Massive Attack, Deerhoof y demás grupos independientes sacaron sus canciones de Spotify en modo de protesta.

Stu Mackenzie, líder de King Gizzard, declaró a The Angeles Times que “hemos estado diciendo ‘al diablo con Spotify’ durante años”, en relación a otras controversias ligadas a la distribución desigual de regalías o problemas de calidad de audio en el servicio. Al respecto, desde el grupo Deerhoof expresaron lo siguiente: “no queremos que nuestra música mate a personas. No queremos que nuestro éxito esté vinculado a la tecnología de batalla de IA”.

La salida de King Gizzard & The Lizard Wizard desató otra polémica ligada a la IA, ya que, luego del retiro de su catálogo, al poco tiempo empezaron a aparecer imitaciones digitales de sus canciones realizadas con esta tecnología.

Estas nuevas piezas eran creaciones que mantenían los nombres, portadas y créditos de las canciones plagiadas, con un nivel de imitación que, según los usuarios, “no era exactamente igual pero era claramente un plagio”. Spotify respondió a esta controversia en septiembre de 2025, anunciando la introducción de nuevas políticas para proteger a los artistas de spam, suplantaciones y engaños.

Sin embargo, el debate plantea que estas medidas han sido insuficientes, ya que todavía aparecen imitaciones en listas recomendadas, algunas generadas íntegramente con IA. A esto se le suma que Spotify ha comunicado que la música creada por inteligencia artificial no está prohibida de por sí en su plataforma.

Extraído de Rolling Stone en Español

Anuncios de ICE

Otra de las polémicas esbozadas por Rubén Albarrán fue la aparición de anuncios de reclutamiento al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) en la plataforma durante finales de 2025. Esta publicidad de carácter alarmista hacía referencia a “ilegales peligrosos” y animaban a los residentes en Estados Unidos a convertirse en agentes del ICE, con frases como: “Cumple tu misión de proteger América”.

El ICE y sus tácticas han sido muy criticadas bajo el respaldo de informes de abusos y malos tratos a los detenidos en sus instalaciones. Entre sus detractores públicos han estado celebridades como Bad Bunny, Green Day, Pedro Pascal, Shakira, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo o Mark Ruffalo, lo que visibilizó la situación.

Esto tuvo como consecuencia que, al ver este anuncio en una plataforma mediática como Spotify, el público incentivó la idea de boicotearla. Relacionado a esto, la noticia de que Spotify organizó un brunch para la toma de posesión de Donald Trump el año pasado y que donó 150.000 dólares a la ceremonia oficial ya había generado polémica en sí misma.

Respuesta de Spotify

Las acusaciones de Rubén Albarrán no pasaron desapercibidas y Spotify sacó un comunicado respondiendo sus acusaciones, empezando por aclarar que respetan al grupo y su decisión de irse de la plataforma. En el texto, la compañía afirmó que “actualmente no hay anuncios de ICE en su contenido” y que “la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del Gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas”, respondiendo a la polémica anterior.

Sobre el uso de inteligencia artificial, la empresa aseguró que “Spotify es una plataforma para la música y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones, fraudes y la explotación indebida de contenidos”, agregando, respecto a la IA militar, que no financia conflictos armados ni operaciones militares. La compañía explicó que Helsing opera de manera independiente y que ha suministrado tecnología de defensa a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia.

En torno a las regalías, la empresa aseguró lo siguiente: “Constantemente pagamos el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos. Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días” El comunicado afirmó que están “orgullosos” de que la música de la banda haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años y que la compañía “sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música”.

Extraído de Variety

Neil Young, Björk y otros precedentes

Hay una gran variedad de artistas que han expresado públicamente sus roces con Spotify desde hace años. Uno de los casos más emblemáticos fue el del músico canadiense Neil Young, quien durante 2022, en plena pandemia, criticó que Spotify estaba “esparciendo información falsa sobre las vacunas, potencialmente causándoles la muerte a todos los que creen en esa desinformación”.

Esta acusación surgió debido a una serie de entrevistas realizadas en The Joe Rogan Experience, el podcast del cómico estadounidense Joe Rogan que tenía, en esa época, alrededor de 11 millones de reproducciones por episodio.

En estos capítulos se difundió información falsa sobre la vacunación contra el COVID-19 que fue criticada no solo por Young, sino por un grupo de 270 científicos y profesionales de salud que firmaron un comunicado reclamando que la información errónea del podcast era “un problema sociológico de proporciones devastadoras y Spotify era responsable de permitir que esta actividad prospere en su plataforma”.

La polémica fue aún mayor porque, en 2020, Spotify había anunciado un acuerdo valorado en más de 100 millones de dólares para tener los derechos exclusivos del podcast de Rogan, por lo que ese contenido se difundía solo en esa plataforma.

Extraído de La Tercera

Debido a esto, Neil Young pidió a Spotify que borrara su catálogo si es que mantenían a Rogan al aire. “Pueden tener o a Rogan o a Young. No a ambos”, aseguró el músico.

La prestigiosa cantautora Joni Mitchell se unió a esta iniciativa y también exigió la eliminación de sus canciones de la plataforma. Sin embargo, en 2024 el podcast de Rogan dejó de ser exclusivo de Spotify, por lo que Young desistió de su lucha, afirmando que no podía mantener su oposición contra cada una de las plataformas de transmisión musical por temas económicos. La música de Young y Mitchell volvió a Spotify en 2024.

Los cuestionamientos del músico canadiense a la plataforma sueca continuaron, aunque desde otra arista. Neil Young critica a Spotify por la calidad de su reproducción, describiéndolo como “el servicio de streaming de música en baja resolución número uno del mundo”. Dijo que esperaba que el servicio introdujera un sonido de alta definición y recomendó a sus seguidores a competidores como Qobuz y Tidal.

Otras críticas mediáticas vinieron de las declaraciones de Björk. La compositora islandesa afirmó, en una entrevista con el medio sueco Dagens Nyheter realizada en 2025, que “Spotify es probablemente lo peor que le ha pasado a los músicos”. No fue la primera vez que la artista cuestionó a la plataforma, ya que en 2015 decidió no lanzar su disco Vulnicura en el servicio, explicando que era una cuestión de “respeto” por el esfuerzo invertido en su creación, que “no debería ser gratis”.

En ese entonces declaró lo siguiente: “Parece una locura. Trabajar en algo durante dos o tres años y luego simplemente, ‘Oh, aquí está gratis”. No se trata de dinero, se trata de respeto. Respeto por el oficio y la cantidad de trabajo que le pones”.