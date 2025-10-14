Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

La cantautora chilena Amapola vuelve al país tras una exitosa gira internacional. El próximo viernes 29 de noviembre a las 21:30 horas, se presentará en La Huerta de Matucana 100, marcando su regreso a Chile después de una exitosa gira internacional.

Con una propuesta que fusiona folk latinoamericano, canción de raíz y sonoridades contemporáneas, Amapola ha logrado construir un universo propio donde la poesía se entrelaza con ritmos más cálidos.

La cantante, que actualmente está radicada en México, se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la escena independiente, con canciones como Hierbas para la tristeza, Malezas y Pajarito, que han conquistado el corazón de su audiencia.

Durante la jornada, Amapola presentará parte de su repertorio más reciente, incluyendo canciones de su último EP Nubecita (2023), y contará con la participación de músicos invitados.

Este evento promete ser una verdadera celebración de la primavera, donde la interacción con el público será una parte esencial de la noche, brindando una atmósfera de complicidad y conexión.

Las entradas para el show están disponibles en: www.matucana100.cl