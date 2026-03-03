SUSCRÍBETE
    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    La destacada intérprete suma segunda presentación, el mismo día de la primera del 29 de marzo. Esta nueva presentación está programada para las 18.30 hrs. Últimas entradas para el concierto de las 20.30 hrs.

    Equipo de Culto

    Debido al gran interés por las entradas para presenciar el gran concierto de la destacada sitarista Anoushka Shankar, se anuncia una segunda función. La artista se presentará el 29 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes, ahora en doble función —añadiendo una segunda presentación el mismo día a las 18:30— para dar respuesta a la alta demanda.

    Anoushka Shankar llega a Chile para presentar Chapter III: We Return to Light, la tercera entrega de una trilogía iniciada en 2023. En este nuevo trabajo, Shankar profundiza un mensaje de paz, esperanza y conexión humana, fusionando raíces de la música clásica india con influencias contemporáneas.

    Con más de treinta años de carrera, Anoushka es reconocida internacionalmente como una de las principales intérpretes de la sitara. Ha sido nominada múltiples veces al Grammy y ha colaborado con artistas como Sting, Patti Smith, Herbie Hancock, M.I.A., Norah Jones y Nils Frahm. Además, es activista en causas vinculadas a las mujeres, refugiados y derechos de los animales.

    Entradas ya disponibles a través de Ticketmaster con los siguientes precios en preventa:

    • Primeras Filas: $95.000
    • Platea Baja Preferencial: $79.000
    • Platea Baja Central: $68.000
    • Platea Baja Lateral: $54.000
    • Platea Alta Central: $46.000
    • Platea Alta Lateral: $38.000
    Más sobre:Anoushka ShankarConciertosTeatro Nescafé de las ArtesChapter III: We Return to LightMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

