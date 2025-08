Billy Idol vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

Su debut en el país, el 1 de septiembre de 2022, tuvo carácter de leyenda. Cientos de sudorosos fans agolpados en el Teatro Caupolicán, más otros tantos intentando ingresar desde afuera, arrojaron una secuencia épica de esa temporada de shows en el país.

Ahora, el artista que marcó tanto en punk como la new wave y el pop de los 80, se alista para retornar al país. El cantante trae su gira It’s a Nice Day To…Tour Again! a Chile en noviembre próximo.

¿Coordenadas? Será el 18 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago.

Idol además aterriza con novedades: lanzó su nuevo LP Dream into it este abril pasado a través de Dark Horse Records. El álbum incluye el sencillo 77 con Avril Lavigne y alcanzó el Top 10 en las listas de ventas de álbumes en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

En el show, además, presenta todos sus hits, como Dancing with myself, Cradle of love y Eyes without a face.

La preventa para el concierto recién anunciado comenzará el 11 de agosto a las 11 am y tendrá un 20% de descuento exclusivo para clientes Santander. La venta general comenzará el 13 de agosto a las 11 am hora local.

Ambas modalidades a través de Puntoticket.com.