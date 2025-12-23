SUSCRÍBETE POR $1100
    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Hola 2026 y Adrenalina, son las dos fiestas que despedirán y darán la bienvenida el año nuevo en diferentes formatos. Las entradas están disponibles en Blondietickets.cl.

    Por 
    Equipo de Culto

    Blondie, uno de los espacios más emblemáticos de culturales y productoras de eventos más reconocidos de la capital, celebra una versión extendida del año nuevo con Hola 2026 y Adrenalina, dos fiestas que despedirán y darán la bienvenida el año nuevo en diferentes formatos.

    Adrenalina será la mejor fiesta al aire libre de la capital, un evento que se realizará en el Centro Cultural Matucana 100, y comenzará a las 00:30 horas de este miércoles 31. Contará con la animación de Ana María Muñoz, además de dos pistas de baile, cómodas barras, tótems de autoservicio, estacionamiento privado, cotillón, fotos sociales y múltiples sorpresas para una experiencia completa.

    El evento tendrá dos espacios especialmente diseñados para el baile: la Sala Central, pista donde sonarán los grandes éxitos del Pop de los 90, Eurobeat, Boy Bands y Rap; y la Pista Terraza, que invitará a bailar los ritmos indie: 70s Disco, Soul, MRXS, Indie Pop, Brit Pop Anthems y New Wave.

    VALORES Preventa Internet: $15.000 AGOTADA
    Preventa General: $20.000 AGOTADA
    Venta General : $25.000Puerta: $30.000

    En la clásica casa central de Blondie, Hola 2026 comenzará pasada la media noche del 31 de diciembre. Tendrá cuatro pistas de baile y sorprenderá a los primeros que lleguen con un espumante de cortesía al ingresar. Además, la fiesta contará con los imperdibles cotillones y puntos fotográficos.

    La distribución de los espacios ofrecerá una experiencia musical diversa: la Sala Central reunirá lo mejor del Pop, Dance, Pop & Wave y grandes clásicos de los 90. La Sala 2 vibrará con sonidos de Britpop, Indie, Electronica. En la Sala 3, los asistentes podrán disfrutar de los ritmos de Classic EBM y Future Pop, mientras que la Sala 4 estará dedicada por completo al Techno.

    VALORES
    $15.000 Preventa Internet AGOTADA
    $20.000 Venta General
    $25.000 puerta / día del evento
    Entradas disponibles en Blondietickets.cl.
