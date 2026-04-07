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    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    Una voz chilena se consagra en el extranjero: la obra de la destacada autora será el centro de un homenaje internacional en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el epicentro mundial de la industria editorial para niños, niñas y jóvenes.

    Por 
    Equipo de Culto
    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    La literatura chilena atraviesa una de sus semanas más importantes en el extranjero. Durante este lunes 13 y martes 14 de abril, en el marco de la Feria del Libro Infantil de Bolonia —el epicentro mundial de la industria editorial para niños, niñas y jóvenes—, se darán a conocer los resultados de los dos reconocimientos literarios más relevantes del mundo, los que tienen como finalista a la destacada escritora nacional María José Ferrada.

    La escena cultural y literaria aguarda con gran expectación los anuncios. El lunes se revelará el fallo del Premio Hans Christian Andersen (otorgado por IBBY y conocido como el “Nobel” de la disciplina), donde Ferrada es finalista en la categoría de Escritura; mientras que el martes al mediodía se comunicará la resolución del prestigioso Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), galardón entregado por el gobierno sueco. Ambas nominaciones reafirman la trascendencia de una obra que ha logrado dialogar con la infancia desde la memoria, la identidad y una sensibilidad poética única.

    En este marco de reconocimiento internacional, Fundación Entrelíneas —que ha publicado cuatro de sus obras en su catálogo de cuentos digitales gratuitos del programa Viva Leer— ha organizado un homenaje internacional para celebrar su poética, su relevante aporte a las infancias y su coherencia artística.

    “La poética de la infancia”: Un recorrido por su universo literario

    Bajo el título “La poetica dell’infanzia: tanti modi di leggere María José Ferrada”, el encuentro central se desarrollará este martes 14 de abril a las 18:30 horas locales, en la emblemática Biblioteca Amílcar Cabral de Bolonia. Esta actividad es producto de un esfuerzo conjunto liderado por Fundación Entrelíneas, en estrecha colaboración con el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Modernas de la Universidad de Bolonia y la propia biblioteca, contando además con el apoyo de la DIRAC (Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile) y la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    El evento contará con una mesa redonda que invita a apreciar detenidamente el diverso universo literario de Ferrada. En ella conversarán Constanza Ried (presidenta de Fundación Entrelíneas), Marta Rota (destacada traductora al italiano de las obras de Ferrada) y Edoardo Balletta (académico de la Universidad de Bolonia), bajo la moderación de Verónica Vives (Fundación Entrelíneas). Juntos abordarán las múltiples formas de leer a una autora que ha logrado llevar temáticas de profunda densidad humana, social y emocional tanto al público infantil como al adulto.

    El encuentro también incluirá la proyección de su libro digital El pueblo de los unicornios, publicado por Entrelíneas. Y como gran complemento, durante toda la semana de la feria, la entrada principal de la Biblioteca Amílcar Cabral albergará una exhibición especial dedicada a su obra. Esta muestra permitirá al público italiano e internacional acercarse físicamente a sus libros y dimensionar el impacto de su trabajo.

    Con este homenaje y exhibición, Chile marca una presencia de gran relevancia en el certamen italiano, demostrando el impacto y aporte de los artistas nacionales en la literatura mundial.

    Más sobre:María José FerradaLibrosLiteraturaLibros cultoLiteratura infantilBoloniaFeria del Libro Infantil de Bolonia

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