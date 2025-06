Brian Wilson y The Beatles: una relación de amor y competencia

Por los días finales de 1966, el álbum favorito de Paul McCartney era el Pet Sounds, de los Beach Boys. El sonido denso y limpio del largaduración le encantaba, por lo que decidió emularlo en las sesiones de grabación que se desarrollaban en Abbey Road. Unas en que The Beatles habían decidido abandonar las giras y dedicarse por completo a sus ideas en el estudio.

“No fue una sorpresa cuando anunció que quería ‘un sonido muy limpio y americano’ en la siguiente canción suya que íbamos a grabar, Penny Lane”, cuenta el ingeniero de grabación de los fab four, Geoff Emerick en su autobiografía El sonido de los Beatles (Indicios, 2011).

Es que en Penny Lane, “Macca” usó todo lo que aprendió del Pet Sounds para crear una música brillante, melódica, y sonoramente compleja. Algo oscura a ratos, pero con la claridad y madurez suficiente para gustar a las masas. Era una declaración, hacer música más compleja y dejar definitivamente atrás la locura de la Beatlemanía.

Paul -como John- siempre escuchaban con interés todo lo que iba saliendo, y las composiciones de Wilson les llamaron poderosamente la atención. Y competitivo como siempre, no dudó en recoger el guante. “Brian Wilson demostró ser un compositor realmente increíble. En aquel entonces, me interesaban los acordes, las armonías y esas cosas, y terminamos creando una especie de rivalidad. Sacábamos una canción, Brian la escuchaba y luego él hacía otra. Lo cual es genial; es como John y yo. Ya sabes, siempre intentamos superarnos”, declaró Paul en The Ronnie Wood Show.

Brian Wilson Michael Ochs Archives

McCartney apunta bien, porque Wilson justamente veía a los Beatles como sus grandes rivales. Aquella meta que pretendía superar. Y como los Beatles, Wilson también apuntaba a que su grupo sonara de otra forma, menos adolescente. Y acá es sabido el impacto que tuvo la música del LP Rubber Soul, lanzado por los Beatles en diciembre de 1965, en la dirección que buscaba Wilson, y que materializó en Pet sounds.

“Es probablemente el mejor disco de la historia”, declaró Wilson en el volumen Yo soy Brian Wilson… y tú no (2019, Malpaso). “Es un álbum donde todo fluye y todo funciona. Recuerdo que me impresionaron You Won’t See Me, I’m Looking Through You y Girl. No eran sólo las letras y las melodías, sino también la producción y sus armonías. Eran tan únicas”, agrega.

Inspirado en Rubber Soul, Wilson compuso las canciones que formarían parte de su inolvidable LP Pet Sounds, el que -como decíamos- escuchó McCartney para componer Penny Lane. ¿Su canción favorita del álbum? God only knows. Una canción que ya se quisiera haber compuesto el propio Paul.

En 2007, el zurdo declaró a BBC Radio 1: “God Only Knows es una de las pocas canciones que me hace llorar cada vez que la escucho. En realidad, es solo una canción de amor, pero está brillantemente escrita. Muestra el genio de Brian. De hecho, la he interpretado con él y me temo que durante la prueba de sonido me derrumbé“.

Una vez que Brian Wilson escuchó Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band -donde se incluye el single Penny Lane-, supo que The Beatles le habían contestado a él. Y que la competencia ya tenía unos ganadores. “Cuando escuché Sgt. Pepper, supe que los Beatles habían encontrado la forma de llevar al rock en una nueva dirección. Me puso los pelos de punta”.

Ya lo admitió el productor George Martin: “Sin Pet sounds, nuestro Sgt. Pepper’s no hubiera ocurrido: fue el intento de igualar el disco de The Beach Boys".