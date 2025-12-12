VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Top of the Hills, lo nuevo del dúo argentino del momento, saldrá el próximo 19 de diciembre.

    Por 
    Equipo de Culto

    Tras una temporada de ensueño, el dúo argentino del momento, CA7RIEL & Paco Amoroso, lanzará su esperado nuevo álbum, Top of the Hills, el 19 de diciembre.

    Grabado durante dos semanas electrizantes, el álbum se trata de un trabajo audazmente maximalista que despliega su habitual mezcla de géneros.

    El álbum incluirá el sencillo lanzado anteriormente, GIMME MORE, una canción que aborda la insaciable ambición por el éxito. El videoclip que acompaña la canción sigue al dúo desde su victoriosa noche en los Latin GRAMMYs hasta una caótica y eufórica fiesta posterior.

    En los Latin Grammys, el dúo se llevó a casa 5 importantes premios: Mejor Video Musical de Formato Corto (“#TETAS”), Mejor Video Musical de Formato Largo (“PAPOTA”), Mejor Canción Pop (“EL DÍA DEL AMIGO”), Mejor Álbum de Música Alternativa (PAPOTA) y Mejor Canción Alternativa (“#TETAS”).

    El triunfo en los Latin GRAMMYs coronó un año de grandes éxitos, marcado por el fenómeno viral de su presentación en Tiny Desk, el aclamado EP PAPOTAy la gira PAPOTA Tour, su gira más ambiciosa hasta la fecha con más de 60 conciertos en cuatro continentes, incluyendo los festivales Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux y seis ediciones de Lollapalooza.

    Mira el tracklist de Top of the Hills a continuación.

    1. GIMME MORE

    2. BUSINESS CLASS

    3. AL GARETE

    4. SPEEEEEEEDING

    5. UN SUEÑO A LA VEZ

    6. MANOS ARRIBA

    7. 13/11/25

    8. BROTHERS

    9. BETO’S HORNS (CA7RIEL & PACO REMIX)

    10. VERSACE TAGS

    11. RENTABILITY

    12. LOS MENTES MÁXIMAS

    Más sobre:Ca7riel y Paco AmorosoTop of the HillsLatin GrammyMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Autoridades de gobierno ultiman detalles y hacen recomendaciones para la segunda vuelta de la elección presidencial

    Testimonios no comprobables e inconsistentes: las razones del Vaticano para anular las sanciones en contra de Berríos

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    2.
    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    3.
    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    4.
    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    5.
    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta
    Chile

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio
    Negocios

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP
    El Deportivo

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Se estrenará en la Supercopa de cuatro equipos: la UC presenta su nueva camiseta para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año
    Mundo

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor