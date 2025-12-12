Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

Tras una temporada de ensueño, el dúo argentino del momento, CA7RIEL & Paco Amoroso, lanzará su esperado nuevo álbum, Top of the Hills, el 19 de diciembre.

Grabado durante dos semanas electrizantes, el álbum se trata de un trabajo audazmente maximalista que despliega su habitual mezcla de géneros.

El álbum incluirá el sencillo lanzado anteriormente, GIMME MORE, una canción que aborda la insaciable ambición por el éxito. El videoclip que acompaña la canción sigue al dúo desde su victoriosa noche en los Latin GRAMMYs hasta una caótica y eufórica fiesta posterior.

En los Latin Grammys, el dúo se llevó a casa 5 importantes premios: Mejor Video Musical de Formato Corto (“#TETAS”), Mejor Video Musical de Formato Largo (“PAPOTA”), Mejor Canción Pop (“EL DÍA DEL AMIGO”), Mejor Álbum de Música Alternativa (PAPOTA) y Mejor Canción Alternativa (“#TETAS”).

El triunfo en los Latin GRAMMYs coronó un año de grandes éxitos, marcado por el fenómeno viral de su presentación en Tiny Desk, el aclamado EP PAPOTAy la gira PAPOTA Tour, su gira más ambiciosa hasta la fecha con más de 60 conciertos en cuatro continentes, incluyendo los festivales Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux y seis ediciones de Lollapalooza.

Mira el tracklist de Top of the Hills a continuación.

1. GIMME MORE

2. BUSINESS CLASS

3. AL GARETE

4. SPEEEEEEEDING

5. UN SUEÑO A LA VEZ

6. MANOS ARRIBA

7. 13/11/25

8. BROTHERS

9. BETO’S HORNS (CA7RIEL & PACO REMIX)

10. VERSACE TAGS

11. RENTABILITY

12. LOS MENTES MÁXIMAS